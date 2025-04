ERC avala la nova injecció de crèdit d'Illa a canvi d'incidir en la resposta als aranzels

ERC ha avalat el segon suplement de crèdit del Govern de 1.300 milions d'euros a canvi d'incloure una partida de 388 milions per donar resposta a la crisi comercial derivada dels aranzels de l'administració Trump. Així ho ha anunciat el vicesecretari de comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, en una roda de premsa aquest dilluns. L'ampliació de crèdit, necessària per la pròrroga pressupostària, té l'objectiu "d'acompanyat la força industrial i el sector agroalimentari del país".

En concret, 960 milions d'euros tenen l'objectiu de mantenir el sostre de despesa que ja tenia el Govern per donar resposta a l'augment de l'IPC dels salaris dels treballadors públics, i 388 per donar resposta a la crisi aranzelària. Com les mesures aranzelàries de Trump estan anunciades, però no són "aplicació immediata", el Govern i ERC han acordat crear un grup de treball per "treballar conjuntament la destinació" d'aquests recursos. "El que volem com a ERC és ser-hi, acompanyar el Govern i estar atents a veure on es poden destinar tots aquests recursos arribat el moment que aquesta crisi anunciada sigui una realitat", ha explicat Isaac Albert.

L'acord també contempla que les ajudes a les empreses per la possible afectació de la crisi comercial estiguin vinculades a "blindar els llocs de treball". "No entenem que les ajudes públiques puguin acabar servint perquè els llocs de treball es perdin", ha assegurat el portaveu republicà. En aquest sentit, ERC ha exigit que "tota ajuda pública que rebi el sector industrial de Catalunya ha d'estar vinculada a l'estabilitat del mercat del treball".

Finalment, ERC i Govern han pactat que dels 388 milions, 30 milions es destinin a ajudes directes i millores de les estructures dels sectors industrial i agroalimentari afectats per la climatologia, en concret les darreres pedregades que s'han produït arreu del territori.

Després de l'acord per a aquest segon suplement de crèdit, queden per negociar 500 milions d'una tercera ampliació que ERC i el Govern començaran a negociar un cop aprovats els 1.300 milions anunciats aquest dimarts. Els republicans volen que aquests 500 milions donin resposta als "compromisos pendents" del Govern.

Decret sobre la taxa turística

D'altra banda, ERC i el Govern han acordat també que el decret sobre la taxa turística que el Consell de Garanties Estatutàries ja va qüestionar, es tramiti com a projecte de llei. En aquest sentit, els republicans presentaran una proposició de llei al Parlament per incloure el seu model de taxa turística. "Catalunya no és Barcelona", ha reblat Albert, que ha dit que el decret del Govern "tractava per igual tot el turisme en tot el territori".