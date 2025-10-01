ERC colla Sánchez després de la imputació de directius de l'empresa de Pegasus

Novetats sobre l'espionatge de l'Estat a l'independentisme. ERC ha fet pública la imputació de tres empresaris de l'empresa israeliana NSO, proveïdora de l'eina de Pegasus, per la causa coneguda com a Catalangate. Arran d'aquesta decisió judicial, el partit ha demanat al govern espanyol la desclassificació de tots els documents vinculats al cas perquè es pugui saber "qui i per què" va ordenar l'espionatge contra l'independentisme. "Cal trencar l'obstaculització permanent de la veritat", ha dit el diputat Joan Ignasi Elena, qui porta la carpeta antirepressiva al partit.
Es tracta de la primera ocasió en què s'imputa dirigents de NSO per espionatge en una causa política, ja que anteriorment només havien estat investigats per casos contra advocats o activistes. Les imputacions tenen a veure amb les denúncies presentades pel president del grup parlamentari d'ERC Josep Maria Jové i l'eurodiputada i portaveu a l'Eurocambra Diana Riba, aquest dimecres també presents a la sala de premsa del Parlament amb Elena.
En paral·lel, els republicans també han anunciat que portaran les novetats de Pegasus a Madrid. I és que ERC ha emès una bateria de preguntes al Congrés perquè l'executiu estatal "deixi d'obstaculitzar" la investigació. A més de la desclassificació dels documents, els de Gabriel Rufián demanen quines mesures es prendran per garantir un control real del CNI o quines compensacions podran rebre les víctimes de l'espionatge. Cal recordar que l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, no ha declarat pel cas acollint-se a la llei de secrets oficials.
En aquesta línia, Jové ha demanat al govern espanyol que modifiqui la llei de secrets oficials i la del CNI. El president del grup d'ERC al Parlament també ha recordat que Sánchez ha obert un front contra Israel i que, després de l'embargament d'armes, seria un bon senyal que es trenqués amb Pegasus perquè "és una arma de guerra". "El govern espanyol, a part de fer proclames, ha de demostrar amb fets que té voluntat ferma de fer net", ha conclòs Elena.