ERC critica el «politiqueig» de Junts amb el Pacte Nacional per la Llengua

El vicesecretari de comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha criticat que es vulgui fer "politiqueig" amb el Pacte Nacional per la Llengua en referència a Junts, que no el signarà. Ho ha dit en una roda de premsa després que el president de Junts, Carles Puigdemont, hagi defensat davant dels diputats de Junts en una intervenció a Waterloo que el partit no signarà el pacte perquè ha demanat "consensuar-lo". "La llengua és massa important pel país com per a tenir segons quines actituds", ha criticat el portaveu d'ERC, que ha assegurat que la voluntat del pacte, que se signarà dimarts, és la de representar el conjunt del país, els partits polítics i les entitats.

Albert també ha avisat Junts que el Pacte és una eina "imprescindible" per respondre "millor" a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) després que Puigdemont hagi dit que van demanar esperar a la sentència sobre el 25% de castellà a les aules abans de signar el Pacte. El portaveu republicà ha argumentat que la resolució judicial és un "motiu" per ser al Pacte Nacional per la Llengua, i no el contrari.

Així, pels republicans, el país no entendria que en un moment de disminició de l'ús social del català els partits no anessin "tots a l'una" amb un instrument que, segons el portaveu, "suma i no resta". La iniciativa, que compromet 255 milions d'euros per al català en el primer any, tirarà endavant amb el vistiplau i la firma del PSC, ERC i els Comuns, i es quedaran al marge la resta de partits del Parlament, incloent-hi Junts i la CUP, que van reclamar canvi de polítiques si es volia la seva signatura al Pacte.

Taxa turística: ERC "no discrepa" amb els Comuns

Per altra banda, preguntat per si s'estan produint converses amb el Govern i els Comuns sobre la taxa turística després de l'embolic al Parlament de la setmana passada, el portaveu d'ERC ha assegurat que "la voluntat és parlar, negociar i si s'arriba a un acord, millor". No obstant això, ha subratllat que la responsabilitat d'aconseguir els vots necessaris per aprovar el decret a la cambra és del Govern. En aquest sentit, ha destacat que la "discrepància" no la tenen amb els de Jéssica Albiach, sinó amb el Govern, que és qui ha de garantir que el decret aconsegueix els 68 vots favorables.

Segons Isaac Albert, el Govern els hi va "amagar informació" perquè ERC desconeixia que els Comuns votarien en contra d'ajornar l'entrada en vigor de l'increment de la taxa turística: "Esperem que el Govern hagi fet la feina", ha conclòs el portaveu.

Finançament

Finalment, respecte al finançament singular, el portaveu ha assegurat que ERC manté reunions amb el Govern i també amb l'Estat: "Els compromisos estan per complir-se i, evidentment, esperem poder donar alguna informació abans de les vacances d'estiu". Tot i això, els republicans entenen que transformar el model de finançament no és una qüestió "fàcil de fer".