Puigdemont carrega contra el Govern per aplicar la «motoserra» a tots els propietaris d'habitatges

Intervenció llarga de Carles Puigdemont davant dels diputats del grup parlamentari de Junts que s'han desplaçat aquest dilluns a Waterloo en el primer aniversari de les eleccions del 12-M. No s'ha deixat cap carpeta sense tractar: llengua, reducció de la jornada laboral, manca d'inversió estructural de l'Estat i, també, habitatge. En aquest sentit, el dirigent independentista ha lamentat que el Govern liderat per Salvador Illa vulgui aplicar la "motoserra" a tot tipus de propietaris, ja siguin grans tenidors o "classe mitjana estalviadora" que ha aconseguit acumular un patrimoni de "dos pisos i dos pàrquings" o bé s'ha comprat un apartament per passar les vacances.

Puigdemont ha carregat contra la reducció de jornada promoguda pel govern espanyol, perquè només servirà -diu- per tenir més costos per a les empreses i "zero guanys per als treballadors". "Nosaltres estem substituint la incompareixença dels governs, del català i de l'espanyol. L'oposició fa propostes de Govern", ha remarcat. Ara, ha dit, els empresaris que van beneir que Jaume Collboni fos alcalde i posen la "catifa vermella" de cara a la normalitat que planteja Illa -i que diuen allò "tan ofensiu" que "Catalunya ha tornat"- voldrien que Junts intervingués per evitar mesures de la Generalitat pactades amb els aliats d'esquerres. Dard al Cercle d'Economia, que vol ressuscitar la sociovergència.

"Tothom ens té moltes ganes", ha indicat Puigdemont. "Alguns diuen que ha de tornar Convergència. Ja hi és: hi ha una convergència total d'interessos per fotre Junts com sigui, pel que sigui i en el moment que sigui. Aquesta convergència no s'ha dissolt. Això uneix els extrems, allà i aquí", ha remarcat el líder a l'exili, que veu una "pinça" entre els extrems ideològics i nacionals. "Fem nosa als uns i als altres. Ara passa amb el Pacte Nacional per la Llengua. No el signarem perquè hem demanat consensuar-lo", ha apuntat. Hi ha encara pendent l'oficialitat del català a Europa. "I no és el mateix un Pacte Nacional amb o sense això", ha asseverat l'expresident de la Generalitat.

El líder a l'exili ha determinat que el mandat de fa un any situava Junts a l'oposició -tot i que Puigdemont va intentar ser president amb l'abstenció del PSC i el vot favorable d'ERC-, i ha remarcat que hi ha una falta de lideratge "alarmant" a Catalunya. "No hi ha lideratge davant del desastre monumental a Rodalies; el president Illa no hi és, i la consellera Paneque té més feina fent de precandidata a Girona que no pas com a membre del Govern. I, amb l'apagada, Illa va trigar molt a sortir. No fos cas que incomodés l'amo de Madrid. Quan es constata que no s'inverteix allò que es va comprometre, la Generalitat calla", ha indicat en referència a l'execució pressupostària.

"I tampoc hi ha cap lideratge quan es reuneixen amb el govern espanyol. No hi ha cap demanda del Govern a la Moncloa. Van allà a rebre instruccions. Tot el que dèiem en la campanya electoral era veritat", ha remarcat. La nació, ha dit, està en mans de qui la vol "desmuntar". I, a banda, segons ha remarcat el líder de Junts, no hi ha pressupostos ni tan sols amb el suport d'ERC i dels Comuns. "Ningú no pot negar que tenim una emergència nacional, i ningú no pot negar que l'executiu no té eines. Ja tenen el que volien: evitar que manés Junts i que l'independentisme no tingués majoria", ha apuntat l'expresident. Davant d'això, ha remarcat que cal posar el país per davant del partit.

Puigdemont ha arrencat amb un agraiment cap a tothom que l'any passat es va desplaçar a Argelers per participar en la campanya de Junts. "Ho vam fer en desigualtat amb la resta d'adversaris. Hi ha gent, la majoria, que vol fer veure que això passa. Però això afecta els resultats electorals des de fa més de set anys. A alguns els va molt bé per parlar de normalitat", ha indicat el líder de la formació. L'expresident ha recordat que no va poder participar de manera presencial als debats amb la resta de candidats, malgrat que se'ls va oferir emetre'l des de la Catalunya Nord. Puigdemont, a banda, ha carregat contra la "fragmentació" de l'independentisme. De fet, ha dit, està "més fragmentat que mai".