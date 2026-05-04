ERC furga en la sagnia de Junts cap a Aliança: «O catalanisme obert o excloent»

Missatge d'ERC cap a Junts després de l'enquesta publicada aquest cap de setmana pel diari Ara. Els republicans consideren que el dibuix de l'arc parlamentari demostra que el catalanisme s'ha dividit entre l'obert, que defensa el partit d'Oriol Junqueras, i l'excloent que creuen que ara lidera Aliança Catalana. "Junts ha de decidir on vol sumar", ha assegurat el portaveu d'ERC, Isaac Albert, aquest dilluns en roda de premsa. Aquesta és la reacció del partit a l'enquesta que, just a mitja legislatura, apunta que els republicans creixen de manera pronunciada mentre que la formació de Sílvia Orriols es dispararia a costa de la de Carles Puigdemont.
Albert ha dit que Catalunya viu una situació "inèdita" i que el partit no desitjava perquè el catalanisme, que sempre havia estat cohesionador, "ara es divideix de manera molt clara". "El catalanisme excloent el lidera Aliança Catalana i el catalanisme obert el lidera ERC", ha dit el portaveu republicà, demanant a Junts que elegeixi de quina part es vol posar. Davant els plantejaments de l'extrema dreta independentista, els republicans es presenten com el partit que busca "obrir-se, ser útil i sumar més gent" i es contraposa davant "qui vol renunciar, tancar-se, ser petit i excloent".
Cal recordar que l'enquesta de l'Ara assegura que ERC se situaria entre els 27 i els 30 diputats a les eleccions al Parlament, entre set i deu més dels que va obtenir ara fa dos anys. Seria la segona força de l'arc parlamentari i retallaria distàncies amb el PSC, que se situaria entre els 36 i els 42 diputats, sent la forquilla més alta la xifra actual de parlamentaris socialistes. Ara bé, el gran titular era la caiguda de Junts, que s'ensorraria i passaria dels 35 diputats actuals a obtenir-ne entre 11 i 14. A l'altra banda, Aliança es dispararia i passaria dels dos diputats actuals a marcar-ne entre 20 i 22.
Prioritats pels pressupostos
Les negociacions pels pressupostos de la Generalitat continuen de manera discreta, però Albert ha establert, de manera genèrica, quines són les prioritats d'ERC en les converses. Concretament, s'ha referit a la mobilitat, als serveis públics -amb la mirada en educació i salut- i la defensa de la llengua. Unes carpetes, però, que estan condicionades perquè el PSC i el PSOE segueixin oferint guanys en sobirania. "Saben que la clau està en liderar i tenir ambició nacional", ha recordat el portaveu republicà. Albert ha reiterat que la voluntat del partit és tenir pressupostos, però que a la vegada són "una gran palanca" per aconseguir avenços que estan a l'agenda republicana.
En aquesta agenda hi continua present el consorci d'inversions. Malgrat que Junts va tombar la proposició de llei al Congrés, l'instrument encara no està mort. Albert ha confirmat, tal com va avançar El Periódico, que la societat mercantil d'inversions es pot posar en marxa malgrat que el text no avancés a la cambra baixa espanyola. La societat, que realment era la part operativa del consorci, es podrà posar en funcionament sense l'aval del Congrés i ERC el manté com a "element clau" de les negociacions pels pressupostos. "L'acord existeix, l'hem aconseguit i s'ha de complir", ha apuntat el portaveu d'ERC.