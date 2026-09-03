ERC reclama «drets i deures» a la immigració i Junts avisa que Catalunya «no pot acollir més»

Amb punts compartits i d'altres de més allunyats, ERC i Junts han criticat la gestió de Pedro Sánchez amb la crisi de Ceuta i han apuntat les receptes per gestionar la immigració. Per als republicans, cal "ordre, integració, drets i deures", el mateix que per als juntaires, que inclouen també "executar qual calgui les ordres d'expulsió" i la delegació de les competències en immigració per a Catalunya. "Catalunya no pot acollir més", ha deixat clar la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, mentre que Gabriel Rufián ha advertit que la gent "continuarà venint" i que cal gestionar-ho sense "criminalitzar" però tampoc sense negar el problema.
Rufián ha evitat “eslògans” i ha insistit que a la gent no li importa qui va ser el responsable de l'entrada massiva a Ceuta sinó que vol “solucions”. “És un gran problema i dir el contrari és mentida”, ha afirmat, i ha dit que l'esquerra ha d'aportar solucions. “La gent no deixarà de venir i no es pot frenar perquè abans hauria de frenar les guerres al sud o l'emergència climàtica”, ha insistit, i per tant, cal gestionar-ho. "Davant del repte migratòri cal ordre, integració i drets i deures”, ha afirmat. Per això, ha defensat recuperar les vies legals d'entrada, ajuda per integrar els nouvinguts als barris, i drets i obligacions. “En això vull ser clar: qui la fa, la paga”, i ha defensat que els migrants que van entrar a Ceuta han de ser atesos amb “celeritat” i retornats “amb dignitat”. “O mirem a la realitat o els traïdors a la pàtria se n'inventaran una”, ha conclòs.
Una aliança entre Rabat, Washington, Tel-Aviv, PP i Vox
El dirigent republicà ha dit que el responsable de la crisi és el que menys importa a la gent de Ceuta, però ha “acusat” el Marroc d'enviar persones a la frontera per “carregar-se” el govern espanyol “amb col·laboració amb Washington, Tel-Aviv i la dreta i la ultradreta”. “Són uns traïdors”, ha dit el líder d'ERC al PP i Vox. També ha disparat contra el govern espanyol, que ha titllat de “pusil·lànimes”. Ha menystingut la teoria -alimentada per PP i Vox- segons la qual el Marroc té informació sensible de Pedro Sánchez i ha dit que el Marroc planteja una guerra que Espanya no pot guanyar.
El portaveu d'ERC ha advertit que el govern espanyol pot caure “per mentir” i ha dit que Washington té interès a controlar l'estret de Gibraltar i, per això, té com a aliat el govern del Marroc. Rufián ha dit que el Marroc ha utilitzat la seva gent per “atacar” Espanya. “Ho han de dir, no passa res”, ha insistit, i ha lamentat que el govern espanyol va “lliurar la credibilitat” amb el canvi de posició sobre el Sàhara Occidental i, ara, estan lliurant “la dignitat”. “La seva posició no se sosté”, ha dit, i ha recordat, salvant les distàncies, les mentides del PP per l'11-M.
Junts reclama les competències en immigració
Míriam Nogueras, per la seva banda, ha criticat la regularització massiva de migrants “sense criteris ni controls” i que no fa cap altre país de la Unió Europea. Un de cada quatre migrants acabarà a Catalunya. “A Madrid es decideix i la factura la paga Catalunya”, ha dit, i ha insistit en la delegació de les competències en immigració per “deixar de pagar la factura”. Nogueras ha dit que els catalans “no poden continuar pagant les negligències del govern espanyol” que han portat Catalunya al límit. “Catalunya no pot acollir més”, ha dit, i ha advertit que s'està posant en risc “el model català i l'estat del benestar”.
En aquest sentit, Nogueras ha criticat el nou model de finançament i ha dit que és insuficient, i ha defensat “totes les competències” per Catalunya per poder fer el mateix que els altres països de la UE. “Controlar quanta gent entra, amb ordre, garantir la integració, amb llengua, feina, valors, catalanitat, drets i deures, i quan calgui executar les ordres d'expulsió”, ha detallat la dirigent de Junts. “Això no va de dretes o d'esquerres, sinó votar si Catalunya té les competències que té Madrid o no, si no no podem fer res”, ha reblat.
Nogueras ha assenyalat a Podem i ha dit que gestionar les competències en immigració, quan ho fa Madrid, “no és racista” i quan ho fa Catalunya tampoc. “No necessitem lliçonetes de ningú, necessitem resultats”, ha remarcat. “És un miracle que els carrers de Catalunya no estiguin cremant”, ha advertit, i ha criticat la pressió fiscal que apliquen els governs espanyol i català. En aquest sentit, la líder independentista ha defensat les propostes de llei de Junts per millorar la vida dels autònoms, contra les ocupacions o per l'habitatge, o el concert econòmic, i ha instat Sánchez a aprovar-les.
Un pas al costat de Sánchez
Nogueras ha assegurat que Sánchez està inhabilitat per continuar governant, tant si tenia informació de l'entrada massiva i ara protegeix el Marroc com si no ho sabia i no controla la seguretat nacional. “Menteix a la ciutadania”, ha dit, i ha demanat una reflexió al PSOE sobre qui pot portar el control del govern espanyol. “Sánchez no és capaç de portar el control del govern espanyol”, i ha dit que és “incapaç” de gestionar correctament, igual que passa amb Salvador Illa. “Han fet evident el fracàs del govern socialista i dels socis d'ERC i Comuns”, ha reblat, i ha tornat a demanar a Sánchez que faci un pas al costat.