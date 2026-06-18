Es filtren els àudios de Zapatero davant del jutge: «No vaig parlar amb cap autoritat sobre el rescat de Plus Ultra»

José Luis Rodríguez Zapatero va declarar dimecres davant del jutge que l'investiga per tràfic d'influències i blanqueig de capitals entre altres delictes, i ja s'ha filtrat l'àudio de la seva intervenció a diversos mitjans. "No vaig parlar amb cap autoritat sobre el rescat de Plus Ultra", diu l'expresident, que assegura que no va exercir "absolutament cap influència" per tal que el govern espanyol ajudés l'aerolínia amb 53 milions d'euros durant la pandèmia. Zapatero també assegura que "tota la seva activitat professional" s'ha fet sempre "d'acord a la legalitat".
"Mai a la meva vida he negociat una comissió, és la meva feina i una feina que es valora, i no només per ser expresident", afirma Zapatero, que treu de la "intensíssima tasca" com a expresident. En aquest sentit, Calama li pregunta si ell va interactuar amb els clients d'Análisis Relevante, la principal consultora implicada en la trama. "Amb quasi tots, sí", respon Zapatero. I amb quins no? "Pràcticament no interactuat amb Plus Ultra". Per què? "Perquè la interacció la portava Julio Martínez", un dels noms importants en la trama de tràfic d'influències.
També ha transcendit que va defensar les seves filles, imputades aquest dijous per José Manuel Calama com a administradores d'una de les empreses implicades en la xarxa. "Vaig donar suport a les meves filles, penso que treballen bé i precisament per ser qui són no han participat mai en un concurs públic", va dir Zapatero. Sobre les joies, l'expresident va dir que no volia declarar a l'espera de recopilar tota la informació necessària per acreditar-ne l'origen i si estan al dia de les obligacions fiscals vinculades. Són peces valorades en 1,3 milions d'euros.
Calama ha acordat citar a declarar com a investigades les filles de Zapatero i la seva secretària, Gertrudis Alcázar. L'endemà de la declaració de l'expresident espanyol, el jutge, a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, considera que hi ha prou elements per citar Alba i Laura Rodríguez Espinosa perquè donin explicacions sobre el cobrament de factures a través de la seva empresa, que els investigadors impliquen en la trama de tràfic d'influències.
En la interlocutòria, d'onze pàgines, el jutge recorda els escorcolls a l'empresa Whathefav SL, administrada per les filles de l'expresident, amb una operativa vinculada a l'entramat investigat i un paper "instrumental" de caraa "canalitzar, ocultar o facilitar" operacions relacionades amb els fets que s'investiguen. La trama vehiculava presumptament els cobraments a través d'un complex entramat d'empreses sense activitat real que servien per justificar feines i cobrar els diners obtinguts a través del tràfic d'influències.