Estat i Generalitat tanquen l'acord amb ERC per intentar girar full del dèficit inversor

El Cercle d'Economia acull aquest dilluns a les onze del matí la presentació de la proposta pel consorci d'inversions, uns dels elements claus en la relació entre la Moncloa, la Generalitat i ERC d'entre totes les negociacions obertes que tenen els tres actors. I, segons han assenyalat a Nació fonts coneixedores de les converses, el plantejament que farà públic la consellera d'Economia, Alícia Romero, és "bàsicament" la proposta de resolució que els republicans ja havien presentat al Congrés. Romero estarà acompanyada del director general d'ERC, Lluís Salvadó; de la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà; i dels presidents de Pimec -Antoni Cañete- i de la Cambra -Josep Santacreu-.
Què diu la proposta que van registrar els republicans a Madrid? El nou consorci d'inversions és l'òrgan que hauria de facilitar que les actuacions que l'Estat pressuposta per a Catalunya s'acabin complint -a diferència del que passa ara- i això és replicable a la resta de les comunitats autònomes -si ho volen, com amb el finançament-, fet que podria facilitar-ne l'aprovació al Congrés. El consorci anirà lligat d'una societat d'inversions mixta -compartida entre l'Estat i la Generalitat- tot i que l'última paraula, pel que fa al vistiplau per dur a terme les inversions, la tindrà el consell de ministres. El calendari exigent o una cadira al consell d'administració d'Adif són algunes de les claus del consorci.
Les inversions pressupostades a Catalunya seran executades per aquest consorci? No, però una de les seves funcions és elaborar un pla per diversos anys sobre quines han de ser les actuacions que faci el govern espanyol al país, especialment en matèria d'infraestructures, que és on hi ha més grau d'incompliment des de fa dècades. La implicació de la Generalitat, segons fonts republicanes, hauria de donar la "fiabilitat i agilització" que ara no existeix, sobre que aquests diners que es pressuposten s'acabin traduint en intervencions. L'òrgan estarà adscrit a l'administració general de l'Estat perquè, al cap i a la fi, els diners són seus. El consorci és indefinit, però hi ha risc si manen PP i Vox.
El sosteniment econòmic del nou consorci dependrà únicament del mateix Estat. Ara bé, estarà format per l'administració espanyola -representada pel Ministeri de Transports- i pel Govern de la Generalitat. El seu rol serà de "seguiment, avaluació i coordinació" de les actuacions inversores de l'Estat a Catalunya, a més d'elaborar els plans d'inversions. En conclusió, les seves funcions es poden resumir en controlar tot allò que té a veure amb les actuacions de l'administració espanyola al país. El consorci exercirà un paper "institucional i polític", però també anirà acompanyat d'una societat mercantil d'inversions de Catalunya que serà qui controli l'execució de tot el que calgui fer.
Aquest acord és rellevant, però encara en queden més per tancar entre el PSOE, el PSC i ERC. El principal és la recaptació de l'IRPF, que encara no està tancat i que depèn del Ministeri d'Hisenda, ara en mans d'Arcadi España. El substitut de María Jesús Montero, per ara, ha refredat que Catalunya pugui gestionar l'impost més rellevant de la cistella. També hi ha pendents enteses en matèria de governança de l'aeroport -que haurien de ser imminents, segons el president Salvador Illa- i aspectes de treball. Totes aquestes qüestions són fonamentals si el PSC vol tenir aprovats els pressupostos de la Generalitat al juliol, data límit fixada quan el Govern va retirar el projecte fa unes setmanes.