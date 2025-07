Feijóo, a Catalunya: cap concessió a Sánchez però obert a una inconcreta «millora» del finançament

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest divendres a Barcelona que el govern de Pedro Sánchez “ha nascut de la corrupció i conviu de la corrupció”, considerant això com la causa de la “inseguretat” que es viu en molts llocs. Ha afirmat que Espanya viu “una crisi de valors que té causes clares”. Feijóo ha negat que hagi criticat els negocis de la família de Pedro Sánchez sinó que fet “una crònica sobre els negocis de la família del president del govern a partir de les informacions que han fet els mitjans els darrers deu anys”.

Ha dit que Pedro Sánchez ha d’admetre que “aquesta prostitució li va aanr bé en l’àmbit patrimonial i personal, i va participar de l’abominable negoci de la prostitució i no es pot presentar com un abanderat contra la prostitució”. Ha afirmat que el país no pot estar pendent de les notícies de “les batudes policials” que afecten persones de l’entorn de Sánchez.

Sobre la reunió bilateral de dilluns entre el govern espanyol i el de la Generalitat sobre finançament i si el PP estaria disposat a pactar el finançament amb Junts, Feijóo ha dit que l’òrgan per pactar això és el Consell de la Política Econòmica i Financera. “Ni la vicepresidenta Montero té capacitat per transferir tributs ni el president d’una comunitat té potestat”.

Ha explicat que el sistema de finançament vigent és fruit d’un acord entre Rodríguez Zapatero i el govern tripartit català. “Catalunya necessita més finançament i el tindrà, però en una taula on ens posarem d’acord”, ha dit. El polític conservador ha destacat que hi ha polítics catalans “que volen fer creure als catalans que estan en una situació diferent que la resta de comunitats autònomes” i ha assegurat que mai s’ha trobat amb “un català insolidari”. Ha reclamat que es porti el finançament al Consell de Política Econòmica i Financera perquè vol saber què pensen els presidents d’Astúries i Castella-la Manxa, que són socialistes. Ha vindicat un sistema de finançament “sòlid, que es quedi, fruit d’un pacte”.

Feijóo ha dit que “a Catalunya no sobren ni Policia Nacional ni Guàrdia Civil. A Catalunya sobren els delictes”. El cap de l’oposició ha assegurat que a Barcelona es produeix “un delicte cada tres minuts”. “No ens hi podem acostumar”, ha dit, per afirmar que la seguretat serà una prioritat per a un govern espanyol del PP, alhora que “l’ocupació il·legal s’ha consolidat”.

El president del PP ha criticat que Barcelona sigui “la capital de la reincidència”, anunciant que si arriben a la Moncloa aprovaran una llei en contra de la reincidència. Feijóo ha mantingut una reunió amb setze entitats sobre temes de seguretat junt amb el president del PP a la província de Barcelona, Manuel Reyes, i Daniel Sirera, cap del grup municipal a l’Ajuntament.

Sirera ha assegurat que Barcelona “és la ciutat més insegura d’Espanya, la segona ciutat més insegura d’Europa i ha de deixar de ser la destinació dels delinqüents. Cada dia tenen lloc 260 robatoris amb violència”. Sirera ha assegurat que falten membres de la Guàrdia Urbana. “Ens calen 3.000 Mossos més, però Pedro Sánchez i Salvador Illa envien mossos a substituir la Policia Nacional en ports i aeroports”.

L'acte ha mostrat el líder del PP amb Sirera i Reyes, dos dirigents que mantenen una llarga pugna interna. El protagonisme de Sirera ha irritat en sectors del partit a Barcelona i Génova vol evitar qualsevol fractura interna en un moment en què les expectatives semblen positives per al partit, després de l'esclat del darrer escàndol entorn Santos Cerdán. Possiblement, l'acte d’aquest divendres ha volgut servir també per recosir tensions dins del PP barceloní.

Es dona el cas que el president de la formació a Catalunya, Alejandro Fernández, no ha acompanyat Feijóo a Barcelona. Fernández és a Gijón, on avui presentarà el seu llibre A calzón quitao, on no estalvia crítiques a l’actitud de Génova amb els diferents dirigents del PP català. Les relacions entre la direcció estatal del partit i el dirigent tarragoní no passen pel seu millor moment.