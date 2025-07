Feijóo aposta per governar en solitari però descarta un «cordó sanitari» a Vox

Alberto Núñez Feijóo ha clausurat el 21 congrés del PP que l'ha reelegit amb el 99,24% dels vots assegurant que vol arribar a la Moncloa encapçalant un "govern en solitari sense posar cap cordó sanitari a Vox". Feijóo ha dit que quan vinguin les properes eleccions espanyoles només hi haurà dues opcions: "Sánchez o jo", i ha assegurat que vol presidir un govern en solitari que aconsegueixi les aliances necessàries. Ha apuntat a la necessitat d'acords d'Estat amb el PSOE, contra el qual tampoc voldria fer un cordó sanitari, però afegint que "amb aquest PSOE no es pot pactar, és impossible".

El reeelgit cap del PP ha assenyalat que Vox és la tercera força del país "i elss eus votants mereixen un respecte i jo no els bandejaré". L'únic cordó sanitari que hi haurà en el seu govern, ha proclamat, serà amb Bildu: "No em seuré en cap taula amb aquest partit. No parlarem amb ells de res mentre no demanin perdó i ajudin a aclarir els crims d'ETA que encara no ho estan". En canvi, s'ha mostrat calculadament ambigu en la relació amb els "nacionalistes", fixant un terreny definit pel principi que "res al marge de la llei i la Constitució".

Què passarà si li falten vots per a la investidura? Feijóo ha asseverat que no se "sotmetrà" a l'independentisme, però ha dit que "la claredat i la vigilància" seran la clau per a tot diàleg amb els nacionalistes: "Fora de la llei i la Constitució, res". "Buscaré la integració de tots, les minories han de ser escoltades i respectades, però no poden marcar la vida del país, i menys si volen destruir la integritat de l'Estat".

Feijóo ha advertit els seus que no es refiïn del clima que dibuixen els sondejos i que el combat que ve serà dur: "No penseu en el somriure de les enquestes. L'únic somriure que val és el de les urnes". El cap de l'oposició ha acusat Pedro Sánchez de "fracturar la convivència" i "sotmetre Espanya a les minories", posant en risc la integritat territorial d'Espanya. En la seva intervenció ha detallat un seguit de compromisos que complirà si arriba a la Moncloa, amb un pla d'habitatge que aprovarà en el primer consell de ministres.

Ha negat que el govern Sánchez hagi suposat una millora en la situació social del país, asseverant que "l'Espanya del 2025 és més desigual que la del 2018". Feijóo s'ha compromès a millorar els salaris, però ha dit que "el gran repte no és incrementar el salari mínim, que també volem millorar, sinó augmentar el salari mitjà".

"Oberts però no ingenus" en immigració

Feijóo ha "rebutjat" el discurs de l'odi en immigració, assegurant que el país necessita més immigració ("ens calen més metges"), però ha assegurat que Espanya ha de ser "un país obert, però no ingenu" i ha donat per fet un enduriment en la política migratòria per combatre la immigració il·legal. Un tema que ha anat seguit d'una referència a la necessitat d'incrementar els recursos per a la seguretat i les forces policials.

Ha explicat que un dels seus primers objectius serà elaborar un pla de regeneració que inclourà fer auditories per tenir un control "fins al darrer cèntim de tots els comptes públics". Al llarg del seu discurs ha fet diverses referències a que el seu serà "un govern net".

Ha fet una referència breu a la conveniència d'una llei de llengües, per assegurar "que es parli en espanyol a tot arreu", tot i que ha qualificat les llengües no castellanes de "llengües espanyoles". S'ha compromès a defensar un "bilingüisme cordial", terme que ja és habitual en el seu lèxic. La ponència política aprovada al congrés parla tan sols de protegir encara més l'espanyol.