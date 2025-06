Feijóo i Abascal es reuneixen al Congrés en plena incertesa sobre el futur de la legislatura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal, han mantingut una reunió aquest dimecres al Congrés dels Diputats, segons fonts de les dues formacions. La trobada s'ha produït en el marc d'una nova sessió de control marcada per la tensió entorn dels escàndols de corrupció de l'exministre José Luis Ábalos i l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán. Segons fonts del PP, s'ha tractat d'una "trobada informal" amb motiu del final del període de sessions, i tots dos han comentat el context polític estatal i internacional.

La reunió, segons les mateixes fonts, ha estat "cordial i respectuosa des de la lògica discrepància entre partits diferents". Fonts de Vox han afirmat que Abascal ha dit a Feijóo en privat "el mateix que diu en públic", és a dir, que és partidari d'una moció de censura que el dirigent popular no s'atreveix a presentar perquè no disposa dels suports necessaris per ser escollit president del govern espanyol.