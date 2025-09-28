Feijóo proposa un «visat per punts» per als migrants que valori el coneixement de la cultura espanyola

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat un "visat per punts" per a migrants, que tingui en compte el seu coneixement de la cultura espanyola, la seva "capacitat d'integració" i el grau de col·laboració dels països d'origen. Des de Múrcia, i envoltat de presidents autonòmics del PP -inclosa la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, Feijóo ha afegit que els migrants seran "recompensats" si els seus països d'origen ajuden Espanya. Però ha advertit que, si "incentiven el desordre", es veuran perjudicats en aquest "visat per punts". Així mateix, el líder del PP ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de tractar els migrants com a "moneda de canvi" per mantenir la seva estabilitat política.
Feijóo ha proposat un "visat per punts" que s'inspira en l'experiència -tal com ha explicat- del Regne Unit, Canadà i Austràlia. L'objectiu, segons el líder del PP, és "posar ordre" a la immigració, i tenir en compte la "capacitat d'integració" de les persones que venen d'altres països -sense fer menció específica a cap territori concret-.
El cap de files dels populars ha argumentat que s'ha de tractar cada migrant com un ciutadà "responsable dels seus actes", amb drets i deures. I que no és pas una víctima aliena a les conseqüències dels seus actes, tal com ha advertit que creu el PSOE, ni tampoc un "delinqüent per defecte", com defensaria Vox. "No és veritat, cap dels dos extrems no és cert", ha afegit.
Feijóo ha insistit que la solució no és pas regularitzar tots els migrants, però tampoc "llençar-los a tots al mar". El president del PP ha subratllat que, en aquest sentit, cal "posar ordre" i aplicar la legalitat "d'una vegada". Feijóo ha insistit que el fet migratori és una "oportunitat" si es gestiona bé, però ha alertat que, en cas contrari, pot ser una font de "divisió i precarietat".
Així mateix, Feijóo ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de tractar els migrants com a "moneda de canvi" per a mantenir la seva estabilitat política: "Als independentistes no els toca, i a la resta sí en el repartiment de menors", ha denunciat.
A més Feijóo ha afegit que ell no és cap "dèspota", ni es dedica a fer "purgues" al seu partit. I que els presidents autonòmics tampoc són el Loro park del PP: "Per a això ja tenim el govern d'Espanya", ha remarcat.
Feijóo ha signat la Declaració de la Regió de Múrcia, un compromís del PP amb matèria d'immigració, habitatge i infraestructures, acompanyat dels presidents autonòmics del partit.
Contra Begoña Gómez
Feijóo també ha criticat que l'esposa de Sánchez, Begoña Gómez, s'"amagués" i no es presentés a la citació del jutge Juan Carlos Peinado en la investigació per malversació. El jutge l’havia citat aquest dissabte per comunicar-li que el cas de presumpta malversació per la qual se l'investiga serà dirimit per un jurat popular.
Gómez va ser representada pel seu advocat, Antonio Camacho. Després de gairebé dues hores al jutjat, Camacho va explicar que tant ell com les defenses del delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín Aguirre, i Cristina Álvarez, l’assessora de Gómez, han demanat a Peinado l’arxivament de la causa per malversació, sorgida originalment per una denúncia de l'entitat ultra Manos Limpias.