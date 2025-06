Filtren els telèfons i les adreces de set ministres espanyols i d'exdirigents del PP en un grup de Telegram ultra

La policia espanyola investiga la filtració dels telèfons mòbils, els DNI, les adreces i els correus electrònics de set ministres del govern espanyol i diversos exdirigents del PP en un grup de Telegram de suport a l'eurodiputat d'extrema dreta Alvise Pérez.

Tal com informen diversos mitjans, el contingut s'ha compartit al canal Alvise Pérez Chat, amb 92.000 seguidors que envien missatges a favor dels seguidors del líder de Se Acabó la Fiesta, que ja ha estat eliminat. El missatge ha estat publicat a primera hora del matí d'aquest dijous per un usuari que s'identifica sota un pseudònim, el qual ja està sota el punt de mira de la policia. En el grup de Telegram, a part de promocionar-se continguts d'Alvise Pérez, també s'havia emprat per atacar al govern espanyol i divulgar missatges xenòfobs.

Els afectats són la vicepresidenta primera espanyola i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; i els ministres de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Transports, Óscar Puente; d'Agricultura, Luis Planas, de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; d'Igualtat, Ana Redondo; i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. També els exdirigents del PP Maria Dolores de Cospedal, Elvira Rodríguez, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina i Ana Pastor.