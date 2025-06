Ayuso titlla de «cateto» qui no defensa «la llengua de Cervantes»

Isabel Díaz Ayuso ha tornat a menystenir a tots els que no pensen com ella amb relació a les llengües cooficials. "Cateto és no defensar la llengua de Cervantes", ha dit la presidenta madrilenya en referència al viscut durant la Conferència de Presidents d'aquest mes de juny. A més, també ha criticat l'ús de les orelleres justificant que és una eina per "instrumentalitzar" Espanya.

Durant l'Assemblea de Madrid, Ayuso ha comparegut per tornar a revifar el que va succeir durant la Conferència, en la que ella va marxar quan va sentir que es parlava en un idioma diferent del castellà i ha aprofitat per atacar l'esquerra. Els ha assenyalat de no defensar l'Espanya plurinacional que ells volen "de manera traïdora" perquè "no ho portaven a cap programa electoral".

Per això, ha titllat de "disbarat" parlar castellà en els passadissos i després parlar amb qualsevol altre idioma regional. També ha reiterat que ells defensaran la llengua oficial de l'Estat "perquè aquest esperpent està minant la vida pública", ha dit la madrilenya de manera asseverada.

De la mateixa manera, ha tornat a fer referència a l'abast i globalitat que té l'espanyol i ha definit que l'ús de les orelles "només fa que reduir les llengües cooficials a instruments separatistes, a una farsa" i que el que no és normal és fer sentir als espanyols a casa seva com si fossin "estrangers".

Crítiques des de totes les bandes

Des del mateix hemicicle els altres partits polítics madrilenys l'han assenyalat des de diferents perspectives. Per una banda, el PSOE l'ha titllada de "no dignificar la vida pública i fomentar la desafecció cap a les institucions, i que la seva estratègia només se centra en la crispació i falta de respecte".

Per altra banda, Més Madrid l'ha acusat de fer créixer la confrontació entre Madrid i les altres comunitats autònomes. I Vox, empenyent des de l'altra bàndol: "ha blanquejat la màfia presentant-se a la Conferència de Presidents", tot i això, ha apel·lat a aprofitar la mà estesa que ofereixen per presentar una moció de censura.