Foment carrega contra Illa per pactar amb la CUP un «atemptat» contra la propietat privada

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha carregat amb duresa aquest dijous contra el Govern liderat per Salvador Illa arran dels acords als quals ha arribat en matèria d’habitatge amb ERC, els Comuns i també la CUP. “Regular el lloguer de temporada és un atemptat contra la propietat privada i contra la llibertat d'empresa”, ha apuntat Sánchez Llibre en una entrevista al programa Els Matins de TV3.

Preguntat sobre què fer per resoldre la crisi habitacional, ha defensat que la solució passa per abaixar impostos. El responsable de la patronal ha defensat que la mesura provocarà que “lamentablement hi hagi menys habitatge públic i privat” per resoldre la problemàtica d’accés a un pis.

En paral·lel, Sánchez Llibre ha apuntat que els acords en matèria fiscal del “tripartit encobert” que conformen el PSC, ERC i els Comuns no són positius en la mesura que suposen un model econòmic de decreixement i, per tant, de “misèria”. També ha posat l’accent en la problemàtica existent -segons ell- en termes d’ocupació d’habitatges. “Amb aquest tripartit amagat, anem a la política contrària del que vol el president Illa”, ha destacat.

Cal recordar que els anticapitalistes van tancar un acord amb el PSC per regular el lloguer de temporada i "blindar" l'habitatge protegit juntament amb ERC i els Comuns. La CUP va reivindicar que qui s'havia mogut del seu posicionament inicial eren els socialistes i mostraven la predisposició a establir nous pactes.