Foment lliura a Puigdemont les seves propostes de rebaixa fiscal

La cúpula de la patronal Foment del Treball ha viatjat a la Catalunya Nord per lliurar en mà a Carles Puigdemont el paquet de mesures -fins a 465 propostes- de cara a les eleccions del 12-M. Josep Sánchez Llibre ha anat a la trobada en companyia de diversos vicepresidents de Foment, com Mar Alarcón, Xavier Panés (president de Cecot), Baldiri Ros (president de l'IACSI) i David Tornos, secretari general de l'empresariat. Puigdemont estava acompanyat dels dirigents de Junts Jordi Turull, Albert Batet i de la número 2 de la llista de Junts, l'empresària Anna Navarro. L'encontre ha coincidit amb el debat amb els candidats que ha organitzat Pimec al Born.

En el transcurs de la trobada, s’han tractat les qüestions que la patronal ha anat destacant darrerament per al proper context electoral, en especial una "fiscalitat més competitiva". Han arribat aparlar d'"infern fiscal". També s'ha analitzat l'execució de les inversions que el país necessita i una major seguretat jurídica. Foment ja va manifestar que no faria cap debat electoral, però que mantenia les portes obertes a tots els caps de llista per tal que poguessin fer arribar els seus programes. Així doncs, aquesta és una trobada que s'inclou en la "normalitat institucional".

Durant l'encontre s'han estudiat les necessitats del teixit productiu. Sánchez Llibre ha recordat la reivindicació d'eliminar de forma immediata l’impost de patrimoni, la rebaixa dels tipus marginals de l’IRPF a Catalunya i el tipus impositiu de l’Impost de Successions i Donacions.Tambés'ha posat damunt la taula la posició de Foment en favor de l'ampliació del Prat.

La reunió entre Puigdemont i Foment a la Catalunya Nord té lloc en un moment d'especial activitat per part del món econòmic. La pressió des dels àmbits patronals en favor d'una inflexió en les grans directrius de la política econòmica fa setmanes que s'ha fet molt evident. El Cercle d'Economia també s'ha afegit a la petició d'un gir en favor de prioritzar la gestió del dia a dia.