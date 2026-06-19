Hisenda apunta que la parella d'Ayuso va cobrar a la Quirón 4,4 milions en consultories

Un informe de l'Agència Tributària ha posat negre sobre blanc la quantitat de diners que Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, va cobrar a la Quirón després de la pandèmia en matèria de consultoria. En concret, Hisenda concreta en un informe dirigit al titular del jutjat d'instrucció número 19 de Madrid que la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid va emetre factures per valor de 4,4 milions d'euros des de les seves empreses, Maxwell Cremona i Masterman & Whitaker Medical Supplies, a la Quirón pels seus serveis entre 2021 i 2023.
L'informe detalla que González Amador va prestar serveis de consultoria estratègica i organitzativa en els anys posteriors a la pandèmia per a la Quirón. També en la seva expansió de negocis a l'Amèrica Llatina, segons apunten. Tots aquests serveis, pels quals va cobrar 4,4 milions d'euros, coincideixen amb l'espai-temps en què l'empresari començava una relació sentimental amb Ayuso, que ja era presidenta de Madrid.
La quantitat concreta ascendeix a 4.436.495 euros, dividits al llarg dels tres anys. Com va avançar El País, el 2021 la quantitat facturada va ser d'1.078.412 euros; el 2022 d'1.956.449 i el 2023 d'1.401.634. Les quantitats són significativament superiors a les facturades abans d'aquesta data, d'acord amb les dades facilitades per Hisenda. González Amador està sota el focus judicial acusat de presumptes delictes de corrupció i negocis deslleials relacionats amb la seva activitat amb la Quirón.
Investigació judicial en marxa
La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen tres anys i nou mesos de presó per frau fiscal en concurs medial amb falsedat documental, i l'acusació que exerceix el PSOE i Més Madrid eleva la petició a cinc anys, perquè inclou un delicte comptable i un altre de pertinença a grup criminal.
La parella d'Ayuso està acusat d'un presumpte frau en l'impost de societats en els exercicis de 2020 i 2021. També hauria comès falsedat documental a través d'unes factures falses, que buscaven rebaixar la quantitat tributària a satisfer. D'una suposada filtració d'informació sobre aquesta causa neix el procediment contra el Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, pendent de judici per revelació de secrets.