Illa defensa una «unió política» europea basada en el federalisme davant la «sacsejada» global

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres avançar cap a una “unió política” europea basada en el federalisme per respondre a la “sacsejada” geopolítica, econòmica i social que viu el món. Durant l’acte institucional del Dia d’Europa, Illa ha assegurat que “només un bloc econòmic i comercial no és suficient” davant els nous reptes globals i ha reivindicat “la unitat en la diversitat” com a fórmula per reforçar el projecte europeu. “Una unió política a través del federalisme és la resposta d’Europa per aquests pròxims 40 anys”, ha afirmat el president en l’acte que ha commemorat el 40è aniversari de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea i ha tancat la setmana de celebracions.
En un acte al Disseny Hub Barcelona (DHub), Illa també ha reivindicat el paper actiu de Catalunya dins les institucions europees i ha defensat que el país contribueixi “a enfortir i fer créixer” el projecte comunitari. Per la seva banda, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que “defensar Europa és garantir drets concrets” com l’accés a l’habitatge, la cohesió social o les oportunitats econòmiques.
En aquest sentit, ha reivindicat l’impuls de la coalició Mayors for Housing per situar la crisi de l’habitatge “al centre de l’agenda comunitària” i ha defensat que les inversions en habitatge assequible quedin fora dels límits fiscals europeus. “Europa és futur, Europa és esperança, Europa és drets i Europa és democràcia”, ha conclòs.
“Benestar quotidià”
La vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Mayors for Housing, ha advertit dels reptes actuals que afronta la Unió Europea, com la guerra, les tensions geopolítiques, la crisi climàtica, les desigualtats o els discursos d’odi a les plataformes digitals. En aquest context, ha defensat la necessitat d’apropar Europa al territori i convertir les polítiques comunitàries “en benestar quotidià”.
Per la seva banda, el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha advertit que la Unió Europea es troba davant “dues úniques opcions”: evolucionar per fer front als nous reptes globals o “emprendre el camí de la irrellevància”. En aquest sentit, ha defensat que Catalunya vol contribuir a construir “una Unió digna del seu nom” i ha reivindicat Barcelona com a “capital de la Mediterrània”.
L’acte institucional s’ha tancat a la plaça Santiago Pey amb el desplegament d’una bandera de la Unió Europea a càrrec de representants del sector comercial de Barcelona, coincidint amb la designació de la ciutat com a capital europea del Comerç Local 2026.