Illa demana la intervenció en el mercat de l'habitatge

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat la importància del dret a l'habitatge i l'equivocació d'entendre-ho com "un negoci", després que el PP rebutges els acords en aquesta matèria durant la conferència de presidents.

Illa ha lamentat que "alguns discuteixen les intervencions en aquest mercat". I ha remarcat que Catalunya proposa la mesura "més ambiciosa" per resoldre aquest problema estatal, en comparació amb altres comunitats autònomes.

Tot això ho ha dit aquest dissabte des de la conferència econòmica "Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida" celebrada al Vendrell.

Qüestió prioritària també pel president espanyol

En aquest sentit, Pedro Sánchez va anunciar a la conferència de presidents autonòmics que proposarà a les comunitats autònomes triplicar els recursos per a la construcció d’habitatge públic fins als 7.000 milions en un període de cinc anys: el 60% aportat per l’Estat i el 40% per les comunitats.

“Aquesta és una aposta de país que beneficia el conjunt de ciutadans amb independència del que votin als comicis. Per tant, apel·lo a la responsabilitat compartida i el sentit de país”, va afirmar.