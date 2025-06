Illa eixampla amb sindicats i patronals el «consens» pels suplements de crèdit

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha signat aquest dilluns un acord amb els líders dels sindicats UGT i CCOO i de les patronals Pimec i Foment del Treball pels suplements de crèdit als pressupostos prorrogats per al 2025, un conjunt de gairebé 4.000 milions d'euros. La signatura d'aquest pacte arriba després de l'acord del Govern amb els seus socis, ERC i Comuns, per a la tercera i darrera ampliació de crèdit, que haurà de validar el Parlament durant el ple de dimecres. “El Govern no té cap obligació d’arribar a acords en aquesta matèria, però penso que és molt bo”, ha assegurat Illa.

"És un missatge d'estabilitat, d'ambició i de consens, tres coses que convenen molt en els temps que corren de canvi de paradigma al món", ha celebrat el president en un acte al Palau de la Generalitat. Per a Illa, aquest acord que amplia el "consens" amb els seus socis d'investidura, serveix també per tenir "un marc de mínima estabilitat" en una legislatura que ha començat sense uns pressupostos.

Illa ha agraït la disposició als agents socials i econòmics i ha destacat que l'executiu està "sempre obert al diàleg". Així mateix, ha admès que el Govern haurà de fer "un sobreesforç per desenvolupar els compromisos" adquirits, però ha conclòs: "Segur que el Govern ho farà i ens en sortirem".

A l'acte de signatura del pacte han assistit la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper. En una intervenció inicial, Romero ha agraït la feina als agents socials i econòmics i ha confiat que el Parlament validarà el suplement de crèdit dimecres. “És un acord molt complet que dóna cobertura als 4.000 milions d’euros”, ha dit la consellera, que ha valorat l'acord per seguir "generant prosperitat compartida".

El Parlament ha de votar dimecres el tercer suplement de crèdit aprovat pel Govern, que pretén augmentar el pressupost prorrogat de la Generalitat en 467,9 milions d’euros. El PSC ja té lligat el suport d'ERC i les darreres hores ha tancat diversos acords per convèncer els Comuns de tirar-lo endavant. Se suma als altres dos suplements que l'executiu ha aconseguit aprovar fins ara, de 2.168 milions i 1.301 milions respectivament. En conjunt, els tres decrets llei permetran incrementar el pressupost prorrogat de l'any 2023 en 3.936,7 milions.

Sindicats i patronals demanen pressupostos

En declaracions posteriors a la signatura del pacte, la secretària general de CCOO, Belén López, i el secretari general d'UGT, Camil Ros, han lamentat que no hi hagi pressupostos i que aquests s'hagin acordat en tres suplements de crèdit: "Estem fent un pressupost a trossos", ha dit Ros. En aquest sentit, els representants dels sindicats han demanat al Govern i als grups parlamentaris que l'any que ve no es repeteixi la pròrroga pressupostària i ha instat a començar la negociació dels nous comptes.

El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, també ha demanat que no es tornin a prorrogar els comptes i ha afirmat que "un país sense pressupost no funciona". "L'any passat va ser un fracàs", ha dit en referència a la manca d'acord entre els grups parlamentaris.

Per la seva banda, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha valorat que l'acord entre Govern i agents socials és "positiu i necessari per al país" i ha celebrat el consens. Així mateix, ha criticat les mesures fiscals del Govern en matèria d'habitatge i ha assegurat que van contra la "llibertat del mercat".