Illa i Aragonès defensen una Generalitat que preservi la idea «d'un sol poble»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el seu predecessor en el càrrec, Pere Aragonès, han defensat aquest divendres la importància que la Generalitat continuï sent una institució “inclusiva” i perseverar en la idea de Catalunya “com un sol poble”. Durant l’acte de lliurament del fons del president Aragonès a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), ambdós han destacat que, en un moment on la democràcia està sovint qüestionada, no s’entendria la voluntat d’autogovern de Catalunya demostrada al llarg dels segles “sense una societat cohesionada a l’entorn d’una idea d’un nosaltres compartit”. Aquí, Illa ha lloat que Aragonès tingués “un concepte no patrimonial ni del país ni de la Generalitat” i ha reconegut que ha estat un model a seguir.
Durant l’acte, que també ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha tingut lloc la signatura del protocol per part del 132è president de la Generalitat i de la directora de l’Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, que formalitza l’ingrés de la documentació institucional, generada durant el mandat d'Aragonès. L’expresident ha destacat que el traspàs de la documentació a l’Arxiu Nacional de Catalunya, “és un acte de normalitat institucional i de transparència” de les actuacions realitzades a la Generalitat durant el seu mandat i "un reflex d’un “treball d’equip amb tots els seus encerts i errors”.
Aragonès, que ha destacat que presidir la Generalitat és “l’honor més gran que pots tenir”, ha destacat que dipositar el fons documental del seu mandat a l'Arxiu Nacional de Catalunya perquè sigui accessible a la ciutadania “és, també, procurar que les institucions siguin inclusives, de i per a la ciutadania”. Aragonès ha volgut aprofitar la seva intervenció per destacar la importància que la Generalitat continuï sent una institució "inclusiva" i de perseverar en la idea de Catalunya com un sol poble, "com una comunitat entre persones que ens reconeixem iguals en drets i deures i que comparteixen un projecte col·lectiu".
En la seva intervenció, Illa, que també ha defensat la idea d'una Generalitat inclusiva, ha posat en relleu “el sentit institucional del president Aragonès” que, des del primer dia, “sempre va posar la institució per davant de tot”. En aquesta mateixa línia, ha recordat que li va fer un “traspàs modèlic” i ha afegit que, “gràcies a aquest traspàs, molts elements que s’estaven treballant han trobat continuïtat”, com ara el Pacte Nacional per la Llengua o la Llei de Municipis Rurals. Illa també ha assenyalat que el lliurament dels fons del president Aragonès a l’ANC és “un acte de transparència ben entesa” i de “preservació de la memòria”. “És un senyal de solidesa i de normalitat institucional”, ha reblat.
El fons del president Aragonès
El fons documental, que s’identificarà com a fons President Pere Aragonès i Garcia (documentació institucional), té un volum de 15,3 metres lineals i un abast cronològic situat entre el maig de 2021 i l’agost de 2024. Conté la documentació derivada de la gestió administrativa del Gabinet del president i la produïda pel desenvolupament de les funcions pròpies de la presidència de la Generalitat. Pel seu volum en destaca la correspondència tant emesa com rebuda i la documentació vinculada a viatges, visites i actes protocol·laris del president. La documentació es troba organitzada segons el quadre de classificació corporatiu del Sistema General de Gestió de la Documentació Administrativa de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de producció de la documentació. A partir de l’inventari lliurat i que actualment té 1.960 registres, l’ANC efectuarà el tractament arxivístic per tal d’adequar-lo a les característiques pròpies d’un fons històric.
Els ingressos de documentació presidencial
L’ingrés de la documentació presidencial es circumscriu en el marc de la resolució d’1 de juliol de 2003 del secretari general del Departament de la Presidència per la qual s’estableix el sistema de gestió dels documents administratius i arxius del Departament. Aquesta preveu que, pel seu caràcter sensible i el seu valor històric, la documentació del Gabinet de la Presidència ingressarà a l’Arxiu Nacional un cop finalitzada cada legislatura. La documentació presidencial és de conservació permanent. Pel que fa a l’accés, la consulta i la reproducció, s’hi aplica el règim derivat de l’acord del plenari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, adoptat en la reunió del 8 d’abril de 2025. Aquest acord estableix un règim d’accés restringit, sens perjudici de l’accés parcial, atesa la possible existència de dades personals merament identificatives relacionades amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració.
La documentació de la presidència de Pere Aragonès es convertirà en el vuitè fons documental institucional d’un president de la Generalitat de Catalunya que és custodiat a l’Arxiu Nacional. Als fons de Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas i Joaquim Torra, ingressats pel protocol de lliurament de la documentació constitutiva del fons institucional del president, des de l’Arxiu Central del Departament de la Presidència, cal sumar-hi els dels presidents Francesc Macià i Lluís Companys, generats durant la Segona República i que van ser recuperats per l’Arxiu en la seva missió de conservar i difondre els testimonis documentals de l’administració catalana. A l’ANC també es conserven els fons dels presidents de la Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba (1914-197) i Josep Puig i Cadafalch (1917-1923).