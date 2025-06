Mentre encara es digereix l'esclat del cas Santos Cerdán, Salvador Illa ha tornat a posar el focus en el seu Govern presentant el pla de xoc per les residències sanitàries. Ho ha fet des d'Esparreguera i acompanyat de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo. El pla, dotat amb més de 20 milions d’euros, es focalitza en crear enguany 500 noves places públiques.

Dels 20 milions destinats al projecte, la meitat aniran a obres per adaptar i construir residències, i l'altra meitat es repartirà entre les places i millores tecnològiques. El president ha posat èmfasi en el compromís del Govern de crear 6000 places durant el mandat, i ha explicat que amb el pas d'avui porten un terç. "Anem en la bona direcció", ha sintetitzat.

El Govern destinarà 5,3 milions d’euros del Pla de xoc per millorar la qualitat de les residències i a crear 504 places noves per a gent gran aquest any. Són 229 places en centres residencials, 93 en centres de dia i 182 en serveis d’atenció integral de l’àmbit rural (SAIAR). D'altra banda, es destinaran 9.188.046,87 euros a un pla d’obres d’adequació urgent, amb 79 actuacions en centres públics de la Generalitat, com les residències de gent gran Ramon Berenguer (Santa Coloma de Gramenet) i Parc Serentill (Badalona) o la residència de Sant Salvador per a persones amb discapacitat (Sant Cugat del Vallès).

En l’acte també ha intervingut la consellera Martínez Bravo, que ha posat en relleu que “els centres públics han de ser l’exemple del que volem que sigui el conjunt del sistema: atenció humana, rigorosa i innovadora”. Per això, ha afegit, “impulsem aquest pla de millora integral que inclou tecnologia per millorar la gestió i la qualitat assistencial; redimensionament de les plantilles d’acord amb les necessitats dels centres, formació en lideratge per al personal directiu i un pla d’obres urgent a desenes de centres”.

Treballar malgrat el soroll

En referència al cas Santos Cerdán, Illa, ha afirmat que malgrat el "soroll" dels darrers dies el Govern continua i continuarà treballant. "No ens despistem, anem al que anem", ha dit. Illa ha reconegut que aquesta setmana, quan ha esclatat el cas de presumpta corrupció dels fins fa uns dies secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, ha estat de "molta tensió".

Ha afegit, però que malgrat tot el que està passant, el Govern no es desviarà del full de ruta traçat i del "compromís" amb la ciutadania. A més, ha dit que es farà el que calgui per garantir que es fa "des de la màxima transparència i d'acord amb els estàndards ètics de servei públic" que defensen des de l'executiu.