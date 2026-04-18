Illa recepta a l'esquerra deixar de queixar-se davant l'onada ultra: «Cal actuar»

El president de la Generalitat, Salvador llla, ha recomanat aquest dissabte a l'esquerra que "deixi de queixar-se" i "actuï" davant l'onada extremista que recorre el món al ritme de Donald Trump, a qui cap dels dirigents en el fòrum progressista celebrat a Barcelona sota el lideratge de Pedro Sánchez ha citat directament. "No oblidem que totes les onades, per altes que siguin, moren a la vora del mar", ha apuntat Illa al final de la seva intervenció, que ha format part de la cloenda de la trobada, en la qual s'han citat presidents com Lula da Silva -Brasil-, Claudia Sheinbaum -Mèxic-, Gustavo Petro -Colòmbia- i Catherine Connoly -Irlanda-, a banda de representants de més països.
"És un orgull donar-vos la benvinguda a la meva terra i en la meva llengua, el català", ha apuntat Illa, que ha definit Catalunya com a "sinònim de convivència". "Als progressistes ens urgeix recuperar l'ambició del projecte anomenat humanitat, fer que torni a ser el projecte comú perquè tothom visqui a la seva manera i en pau", ha destacat al president de la Generalitat, que -citant Ramon Llull- ha indicat que la "injúria" comporta "guerra". Al segle XXI, ha dit, qui s'ha d'atrevir a denunciar aquestes situacions és l'esquerra. Ha citat referents socialdemòcrates com Willy Brandt, Ernest Lluch o Michele Bachelet per indicar que la batalla es pot guanyar, perquè "res està escrit" ni és "inevitable".
"Ni la guerra, ni la injustícia ni la desigualtat són inevitables. El futur és de tots i de totes. No serà dels més forts ni dels superbs, serà dels qui no tenim por a escriure'l. Diguem-ho ben alt: no tenim por", ha exclamat Illa en tres idiomes. "Els demòcrates del món no tenim por. Els nostres avantpassats no van tenir por. Els treballadors que es van organitzar tampoc en van tenir", ha recordat el president de la Generalitat. "La història ens ensenya que res és inevitable", ha apuntat el màxim dirigent del PSC, que ha demanat "evitar" que es gasti més en armament que no pas en educació. "Es pot evitar que el poder dels diners substitueixi el poder de la gent, i que la ignorància venci la ciència", ha determinat.
El que cal fer, segons ell, és "deixar de queixar-se i actuar". "Durant segles hem estat capaços de convertir en possible el que semblava impossible. No estem disposats a retrocedir. No reviurem la immoralitat ni la violència. Hem decidit alçar la veu. És a les nostres mans que el món estigui en mans de l'esperança", ha indicat. "No permetrem que res ni ningú posi en risc la pau", ha apuntat. Referint-se a Sánchez, i fent servir en aquest punt el castellà, ha demanat la "unitat de tots els progressistes" per fer front a una onada d'extremismes que afecta tot el món. "No oblidem que totes les onades, per altes que siguin, moren a la vora del mar", ha indicat el president de la Generalitat.