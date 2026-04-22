Illa reivindica el català com a mecanisme d'integració dels migrants: «És la llengua d'aquí i els ajudarà»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el català com a mecanisme d'integració, també en el marc de la regularització de Sánchez. Illa ha dit que, per renovar el permís, cal demostrar arrelament, i s'aplicarà una normativa que ja és vigent i que inclou el català com a mèrit. "Qui té el desig de venir aquí ha de saber que el català és la llengua d'aquí i que l'ajudarà a integrar-se", ha afirmat en una entrevista a Onda Cero. El Govern va anunciar ahir la creació de 50.000 places per aprendre català, per entomar la regularització de milers de persones que facilitarà la mesura del govern espanyol.
En la vigília de Sant Jordi, el president ha reivindicat la diada com "la millor targeta de presentació" de Catalunya, amb llibres, roses i "convivència". Sobre la polèmica d'Eduardo Menzoda, que ja va ser esmenada pel Govern al seu moment, Illa ha dit que li té un apreci personal especial i ha llegit el darrer llibre, i ha dit que les campanyes de "boicot" contra l'autor no són representatives. "És una campanyeta", ha afirmat, i ha expressat la seva "condemna rotunda". Illa ha reivindicat la seva catalanitat dins d'una Espanya "plural i diversa" i d'Europa, també davant les crítiques que l'acusen d'espanyolista.
Coneixia la investigació de Rivas
Per altra banda, ha defensat la presumpció d'innocència del seu cap de gabinet, Eduard Rivas, investigat en una causa de malversació quan era alcalde d'Esparreguera. "Ha tingut una actitud correcta, de màxima col·laboració i confiança", ha afirmat, i ha dit que té ell, com a president, uns estàndards ètics molt alts però també "de justícia". El cap del Govern feia algunes setmanes que estava al cas de la investigació, però va transcendir tot just dimarts. "He vist una actitud correcta en ell, i per això li he ratificat la confiança", ha afirmat, i ha tret ferro al fet que no s'expliqués a l'opinió pública que existia aquesta investigació.
"Si una persona actua vulnerant la llei s'aparta de la llei; però davant d'una investigació secreta, i amb l'actitud correcta de col·laborar, no he de prendre cap decisió. Tinc plena confiança en què es resoldrà de manera correcta perquè conec bé el meu cap de gabinet", ha afirmat. Illa ha recordat que el PSOE ha actuat amb contundència quan hi ha hagut casos de corrupció. "És el que faig jo i faré si tinc evidències", ha afirmat. En tot cas, ara com ara, la confiança amb el cap de gabinet és plena.
Esmena a Díaz: "Junts no és racista"
El president també ha esmenat les paraules de Yolanda Díaz sobre Junts. "No són un partit racista, va ser una qualificació desafortunada", ha afirmat. També ha dit que li agradaria que l'amnistia ja fos una realitat, i que Carles Puigdemont hagués pogut tornar a Catalunya. "És el camí", ha indicat. La normalització plena arribarà, ha dit, quan Puigdemont pugui tornar i decidir el seu futur polític, i Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions i deixi d'estar inhabilitat.
Pressupostos: "No em puc comprometre per coses que no depenen de mi"
Illa ha defensat la decisió de retirar el projecte de pressupostos per donar-se més temps per arribar a un acord amb ERC per aprovar-los abans de l'estiu. "Ho vaig fer perquè el correcte és tenir pressupostos", ha dit. Ha admès que té un govern en minoria amb acords d'investidura, però s'ha mostrat convençut que els republicans "compliran" i aprovaran els pressupostos en aquest període de sessions. Ha negat, però, que els calendaris estiguin condicionats per les eleccions a Andalusia. "La política catalana es negocia al Parlament", ha remarcat, i ha assegurat que s'està negociant sense concretar quins obstacles hi ha.
"Jo no em puc comprometre per coses que no depenen de mi; jo puc complir amb coses que depenen de mi", ha admès, un element problemàtic perquè els acords d'investidura inclouen coses que depenen de Madrid. Illa ha insistit que no es poden barrejar carpetes i cada cosa s'ha de negociar on toca. L'IRPF, el consorci d'inversions, la governança de l'aeroport del Prat o altres traspassos depenen del govern espanyol. També el nou sistema de finançament, que Illa s'ha mostrat disposat a defensar on sigui i ha recordat que el model de Montero redueix les diferències entre territoris i no perjudica ningú.
El president ha defensat el principi d'ordinalitat i ha dit que no pot passar que Catalunya quedi en pitjor posició després de contribuir a la solidaritat. "No renuncio a la solidaritat, però és difícil de justificar que jo quedi en pitjor posició després de contribuir-hi", ha explicat. Ha refermat el compromís a ajudar els territoris pobres, però ha dit que també té carpetes per atendre a Catalunya com la sanitat o l'educació. I en tot cas ha demanat als crítics amb el model que plantegin una alternativa, i no s'oposin al model només perquè ve de Catalunya.