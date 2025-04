Illa s'obre a reforçar les delegacions a l'exterior del Govern per fer front als aranzels

"S'obre una etapa en què haurem de plantejar-nos reforçar les delegacions a l'exterior". En aquests termes s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dimecres al Parlament, després que ERC li hagi reclamat, entre altres qüestions, que enforteixi les delegacions i "en faci de noves". El reforç de les delegacions de la Generalitat al món, juntament amb l'enfortiment d'Acció detallat per la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la mobilització de 1.500 milions d'euros dibuixen la resposta catalana als aranzels de Donald Trump, que han entrat en vigor aquesta mitjanit ja provoquen el pànic borsari a Europa.

El president ha admès que en l'actual context s'haurà de plantejar "reforçar la xarxa exterior" per ajudar les empreses a buscar mercats alternatius, i ha garantit que se supliran les vacances que hi ha, ara com ara, a les delegacions, cap de més rellevant que la dels Estats Units. "El moment ho demana", ha afirmat. La prioritat serà fer ferina de suport al teixit empresarial català a l'exterior i ajudar a obrir nous mercats davant les traves dels Estats Units. "Actuarem amb determinació i prudència, no replicant mecànicament les coses, en el marc europeu i escoltant tots els actors", ha remarcat Illa.

Ha admès que la situació és "complexa i incerta", però ha assegurat que "no li tremolaran les cames" per prendre les mesures que calgui en resposta a la política aranzelària de l'administració nord-americana, i ha allargat la mà als republicans i a la resta de grups parlamentaris per actuar "de la manera més eficient possible". En aquest sentit, ha garantit que els recursos es destinaran a protegir les empreses i els treballadors de manera coordinada amb Espanya i Europa.

Els republicans donat la benvinguda a la mobilització de recursos, però han advertit que "caldrà fer més coses" i han demanat "lideratge" al president, i que no renunciï a la sobirania de Catalunya. "No supediti la sobirania catalana al BOE i a Madrid; no vagi a remolc", ha reclamat la portaveu, Ester Capella. Illa no hi ha entrat i ha insistit que la resposta als aranzels serà "triple": complementària Europa, sense trepitjar-se amb Espanya, i amb "tots els recursos que calgui" des de Catalunya. Una part d'aquests recursos necessitaran l'aval del Parlament, perquè s'hauran d'activar via suplement de crèdit.

Els Comuns també han incidit en la carpeta dels aranzels i han reclamat que totes les ajudes a les empreses estiguin condicionades a mantenir l'ocupació. "Trump no ens pot costar ni un lloc de treball", ha afirmat el portaveu, David Cid. La formació també ha insistit al president que acceleri l'aposta per les renovables i el pacte nacional per la indústria. I també que posi en marxa la negociació per aprovar el suplement de crèdit. Illa ha comprat totes les demandes de Cid, però no ha aclarit què pensa fer amb l'ampliació dels recursos de la Generalitat, necessaris i que caldrà pactar amb els socis.

A Vox i Aliança Catalana: "Vostès defensen Trump"

El Govern va traslladar dilluns als grups parlamentaris el pla de resposta catalana als aranzels. A la reunió no s'hi va convidar ni Vox ni Aliança Catalana per la seva simpatia cap a Trump. Al Parlament, Illa ha apujat el to contra els dos partits d'extrema dreta. "Vostès defensen Trump; són molt valents amb els vulnerables i molt covards amb els poderosos com Trump, que ha obert una guerra comercial que perjudica el teixit productiu i les empreses catalanes", ha etzibat el president davant les preguntes dels ultres.