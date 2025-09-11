Independentisme «residual» i que «toca fons»: la premsa espanyola escarneix la Diada

El descens de l'impacte de la Diada -la xifra d'assistents d'enguany ha estat la més baixa des del 2012- també s'ha notat a la premsa d'arreu. En l'àmbit estatal la majoria de diaris han optat per deixar les notícies de la Diada en un segon pla i amb enfocaments pessimistes, en l'àmbit internacional, els principals mitjans no han fet menció de les manifestacions.
A la premsa espanyola, La Razón i l'ABC han fet els dos títols més sagnants sobre la mobilització independentista, tot i deixar les notícies en una posició secundària de la portada. "La Diada independentista toca fons", titulaven els primers i "l'independentisme fa aigües", els segons.
Més vehement ha estat El País, tot i que el contingut del titular seguia sent negatiu: "Un independentisme desmobilitzat reuneix a 28.000 persones a la manifestació de la Diada a Barcelona". En la mateixa línia, i amb un protagonisme mínim a portada, El Confidencial ha titulat: "La Diada mostra la desmobilització de l'independentisme".
El Mundo ha estat l'únic diari que durant gran part de la tarda ha tingut una notícia de la manifestació de la Diada en primer pla. Tot i això, el titular posava èmfasi en la baixa xifra d'assistents: "Manifestació residual de l'independentisme per la Diada: només 28.000 persones es concentren a Barcelona".
En l'àmbit internacional, cap dels grans mitjans d'arreu s'ha fet ressò de la Diada. Una situació oposada a la d'anys anteriors quan mitjans com The Guardian, la BBC, el New York Times o Le Monde, feien seguiment de les manifestacions i els donaven un lloc important a portada.