Investigacions en mans dels fiscals i límits a l'acusació popular: com és la reforma judicial del PSOE?

L’executiu espanyol ha aprovat aquest dimarts la reforma de la Llei d’enjudiciament criminal (Lecrim) que es venia arrossegant de fa anys. Els punts essencials del nou text posen les investigacions penals en mans de la fiscalia i no d’un jutge instructor. També desvincula la figura del fiscal general del període d’una legislatura.
La reforma homologa els procediments judicials al que és la norma habitual en els països de la Unió Europea. Cal tenir en compte que l’actual llei espanyola és del 1882. El ministre de Presidència, Justícia i relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha explicat que “han hagut de passar dotze papes, quatre reis, dos presidents de la República i més de 100 ministres de Justícia per elaborar la llei que democratitza el procediment penal”.
Bolaños ha destacat que aquest no és el primer govern que ha intentat fer aquesta reforma, “però és el primer que ho ha aconseguit”, subratllant que la llei -de 1.043 articles- vol garantir els drets dels ciutadans. “En tots els països democràtics, qui investiga és el ministeri fiscal, mentre que els jutges el que fan és jutjar”, ha dit, recordant que projectes anteriors no culminats com els dels governs de Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy també lliuraven la instrucció i la investigació penal a la fiscalia.
El jutge de garanties tutelarà la feina feta pel fiscal, el que, segons Bolaños, agilitarà el procediment perquè no totes les accions del fiscal seran recurribles, com succeeix ara, sinó només les que afectin drets fonamentals. Quan culmini la investigació, intervindrà un altre jutge, el jutge de l’audiència preliminar que decidirà si el cas és jutjable. Finalment, un tercer jutge presidirà el judici si es dona el cas. “És un model més garantista per les víctimes”, ha asseverat Bolaños, ja que la norma limitarà el nombre de declaracions de les víctimes.
La reforma arriba a una setmana que s’iniciï el judici contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, acusat de revelació de secrets en el cas que afecta la parella d’Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador , que afronta un procés per frau fiscal. A partir d’ara, si s’aprova la nova Lecrim com a llei orgànica, el govern continuarà nomenant el fiscal general, però aquest tindrà un mandat de cinc anys i no podrà ser cessat per un govern nou a no ser que hi hagi causa motivada. També caldrà un informe del CGPJ. Les comunicacions entre l'executiu i el fiscal general hauran de ser públiques i per escrit.
La nova Lecrim modula l’acusació particular. El text impedirà que partits polítics o sindicats puguin intervenir en els processos judicials com a acusació particular, que requerirà un vincle clar amb el cas que es jutgi. D’aquesta manera es posarà fi a la intervenció d’entitats de dubtosa legitimitat en un procés, com ha estat el paper jugat pel suposat sindicat Manos Limpias, en realitat una organització d’extrema dreta el cap de la qual ha estat processat per estafa i extorsió. Bolaños ha assenyalat que actualment hi ha “organitzacions ultres que acusen persones progressistes pel sol fet de ser-ho”, el que ha fet que s’utilitzi de forma “espúria” la figura de l’acusació particular.
Bolaños ha recorregut a la ironia quan ha recordat que el 1882 es va iniciar la Sagrada Família: "Les grans obres necessiten el seu temps, però acaben arribant".