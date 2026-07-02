El president en funcions de la Junta i candidat del PP a Andalusia a la reelecció, Juanma Moreno, ha aconseguit ser investit aquest dijous com a cap de l'executiu andalús gràcies al suport de Vox, amb qui han tancat un acord per governar. Moreno ha estat investit després de fracassar en la primera votació parlamentària, on encara no havien pogut lligar cap acord amb l'extrema dreta. Avui, però, això ha canviat. Mitja hora abans de la votació, Moreno i el portaveu de Vox al Parlament andalús, Manuel Gavira, han subscrit, passades dos quarts de seu de la tarda, en la seu del Parlament, l'acord que es tradueix en l'entrada de la formació de Santiago Abascal a l'executiu.
El document de 150 mesures inclou, entre d'altres, la incorporació del portaveu de Vox Andalusia, Manuel Gavira com a vicepresident i conseller de Turisme, Desregulació, Justícia i Administració Local. Així mateix, Vox també comptarà amb un senador per designació autonòmica i la Vicepresidència Primera de la Mesa del Parlament andalús.
Després del pacte, en la segona votació parlamentària, Moreno ha aconseguit el suport de 68 diputats, els 53 del PP i els 15 de Vox, mentre que ha tornat a comptar, com va passar en la primera votació desenvolupada el dimarts, amb el vot en contra dels 41 diputats dels tres grups de l'esquerra, PSOE-A, Avanci Andalusia i Per Andalusia.
PP i Vox, una fórmula recorrent
Andalusia és la quarta comunitat autònoma en la qual, en els últims mesos, es tanca un acord de govern entre PP i Vox. Així ha ocorregut també a Extremadura, Castella i Lleó i Aragó. En les seves negociacions amb el PP-A, Vox sempre ha posat sobre la taula que volia a Andalusia el mateix que en aquestes altres comunitats, això és, entrada en el govern i incloure en l'acord sobre polítiques la "prioritat nacional". Moreno, a més, és el tercer president de la Junta que no va aconseguir ser investit en una primera votació, alguna cosa que ja li va ocórrer en una ocasió al socialista Manuel Chaves, que va ser investit en tercera votació al juliol de 1994, i a la socialista Susana Díaz, quan va ser investida presidenta en quarta votació al juny de 2015.