Junqueras demana «coordinació» als diputats d'ERC a Madrid en ple xoc amb Rufián

"Exigència, determinació i coordinació". Aquestes han estat les tres peticions que ha fet Oriol Junqueras al grup d'ERC a Madrid en plena tensió -tant de la direcció com dels diputats- amb Gabriel Rufián. El president republicà, juntament amb altres membres de la direcció del partit, s'ha desplaçat aquest dimecres a Madrid per reunir-se amb els diputats al Congrés, una de les trobades habituals i periòdiques que fa la direcció amb els grups tant del Congrés com del Senat. La visita d'aquesta setmana, però, es produeix en plena crisi del govern espanyol i també amb l'alta tensió que es viu amb Rufián, amb les discrepàncies pel front d'esquerres al centre.
Junqueras ha traslladat als set diputats d'ERC que les decisions dels pròxims mesos seran "determinants" per garantir més recursos, capacitat de decisió i benestar per a Catalunya, i per això els ha demanat la "màxima exigència, determinació i coordinació". Com ja havia expressat el president d'ERC a través de xarxes socials, en la trobada ha insistit a dir que l'objectiu és "tancar carpetes fonamentals per a Catalunya". En aquest sentit, una part de l'agenda de Junqueras a Madrid implica trobades sobre la condonació del deute del FLA i el nou model de finançament.
La trobada també ha constatat que el govern del PSOE és "feble" i que això és en gran part culpa del mateix partit comandat per Pedro Sánchez. "Hi ha plena coincidència en afirmar que la legislatura només té sentit si som capaços de dotar-la de contingut", apunta el partit a través d'un comunicat. Rufián ja havia dit aquest dimarts que "aguantar per res és una tonteria", un plantejament que Junqueras també signava el mateix dia, considerant que continuar amb la legislatura havia de servir per assegurar el compliment dels acords pendents amb el PSOE.
També hi ha hagut missatge cap a Junts. Direcció i grup parlamentari han coincidit a criticar que Junts estigui centrat en anar de la mà de PP i Vox perquè "quan arribin a la Moncloa tornin a governar contra Catalunya". "El país no necessita ni la resignació del PSC i el PSOE ni el bloqueig de Junts", apunten els republicans, que se situen com l'únic partit capaç d'aconseguir avenços concrets. ERC aclareix que no es mourà per les sigles dels governs espanyols i que intentarà aprofitar els últims mesos de legislatura per ratificar aquesta avenços pactats.
"Fins ara, amb els pressupostos, ens hem centrat amb Catalunya, però l'escenari ens obliga a estar preparats per Madrid". Aquest missatge d'una veu de la direcció d'ERC és un resum acurat del tret de sortida, encara que tècnic, que el partit va protagonitzar la setmana passada amb l'aprovació del reglament intern per confeccionar les llistes al Congrés i al Senat. Ho feien, segons la cúpula del partit, per protegir-se davant un avançament electoral sobrevola Madrid a causa dels escàndols que van assetjant el PSOE. Si el calendari es precipita, ERC té diverses carpetes calentes a Madrid que haurà d'accelerar.