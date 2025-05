Junqueras demana que el Congrés porti les maniobres de l'Estat a la Fiscalia

"Les democràcies no empresonen els rivals polítics", ha assegurat el líder d'ERC i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, en una compareixença en la comissió del Congrés que investiga les maniobres de l'anomenada policia patriòtica contra dirigents independentistes, la coneguda com a Operació Catalunya, durant la qual ha demanat a la mesa de la comissió, presidida per PSOE i Sumar, que porti el cas a la Fiscalia. El president d'ERC ha assenyalat el "deure polític i moral" de la comissió de presentar les seves conclusions davant la justícia i, a diferència de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que ha dit també davant la comissió aquest dilluns que vol que els responsables de l'operació contra l'independentisme es disculpin, Junqueras ha assegurat que ell el que vol és justícia.

Segons el líder republicà, els màxims responsables del govern espanyol d'aquell moment, del PP, "van creuar els principis del dret i les bones pràctiques de la democràcia", i considera "evident que l'Estat ha volgut intimidar" la societat catalana. Ha assenyalat que l'executiu de Mariano Rajoy "estava implicat en converses" que s'han pogut sentir en les gravacions que han sortit a la llum, i ha dit que l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, "ordenava un jutge que, sota l'evidència que no trobaven coses, inventessin". "Alguns jutges van inventar, mai van tenir cap prova per sustentar les seves acusacions", ha reblat.

Així mateix, ha apuntat a les vulneracions de drets a les que ha sumat l'espionatge i les condemnes d'inhabilitació que el Tribunal Suprem es nega a aixecar malgrat l'amnistia."Cap estat que se sent fort en les seves conviccions necessita condemnar un professor a una espècie de mort civil impedint-lo fer la seva feina", ha lamentat Junqueras, que ha preguntat irònicament quin perill suposa ell com a professor per a l'Estat. "Utilitzaven eines antidemocràtiques contra nosaltres i no dubtarien a utilitzar-les contra altres als qui vam advertir i després van constatar que els passava el mateix. No em refereixo només a Podemos, Sumar o el PSOE, sinó també a gent del PP que ha estat espiada per gent del seu partit", ha conclòs.

"No van assolir els seus objectius"

El líder republicà ha valorat que els esforços que van fer els promotors de l'Operació Catalunya per "buscar i inventar proves" contra ERC demostren que eren conscients que la formació era "una peça clau en el procés democràtic cap a la independència de Catalunya" i ha afegit: "Com que se saben incapaços de guanyar-nos en termes democràtics, pretenen guanyar-nos fora de les urnes".

"Si l'Estat necessita policies per a apallissar les persones que voten és que té poca capacitat de convicció. Com menys consens generen, més coacció necessiten", ha valorat Junqueras, que ha assegurat també que els impulsors de l'operació contra l'independentisme no van assolir els seus objectius perquè ERC continua "compromesa amb la causa de la democràcia, la llibertat i la justícia" així com amb la independència de Catalunya.