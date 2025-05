Trias demana esclarir les responsabilitats per l'Operació Catalunya: «No pretenc que ningú vagi a la presó»

"Tinc una certa melancolia davant els esforços per esclarir les coses. Esforços que són una mica inútils. Vinc aquí perquè crec que val la pena que s'esclareixin les coses i que crec que és una oportunitat perquè alguns es disculpin". Així ha iniciat l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias la seva compareixença en la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya al Congrés, que investiga les maniobres de l'anomenada policia patriòtica contra dirigents independentistes, aquest dilluns.

Trias ha lamentat que el PP ha travessat "absolutament totes les línies" amb pràctiques "molt greus", i ha assegurat que ningú li ha demanat perdó per la informació falsa difosa pel diari El Mundo sobre el compte bancari a un banc de Suïssa que se li va atribuir: "No pretenc que ningú vagi a la presó. Com a mínim que, els qui ho han fet, els hi faci vergonya i algú digui m'he equivocat. Aquesta és la meva pretensió, i per això sóc avui aquí". Així, ha reblat que "tothom pot imaginar quins han estat els culpables de tot, però el gran culpable és qui ho compra".

El passat 5 de maig Trias ja va anunciar que presentaria una querella per l'Operació Catalunya malgrat que l'any 2017 es va arxivar la que va interposar per injúries i calúmnies contra l'exdirector adjunt operatiu de la policia Eugenio Pino, al que es vincula amb la policia patriòtica.

Actuació contra l'independentisme

L'exalcalde ha assegurat que tenia una "relació exquisida" amb l'expresident espanyol Mariano Rajoy i ha explicat que el va sorprendre que l'operació contra els dirigents independentistes "l'impulsés" l'exministre de l'interior Jorge Fernández Díaz, qui, ha dit, el convidava a actes de polítics catòlics. "Per mi és bastant inexplicable", ha apuntat. Així mateix, ha afirmat que l'exvicepresidenta del govern de Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría i l'actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li traslladaven que a Rajoy li sabia greu la situació. "Que m'apreciï menys i elimini aquesta persona malèvola", ha dit en referència a Fernández Díaz.

"Allò va passar perquè hi ha alguns grups polítics que no suporten que alguns defensem la identitat de Catalunya, que Catalunya és una nació i que creiem en la llibertat del nostre poble", ha expressat Trias, que ha criticat que es van emprar "eines impresentables" amb "impunitat". "Hi ha maneres democràtiques de carregar-se la gent, però és difícil entendre aquests tipus de plantejaments, que són inaudits", ha afegit.

Trias ha lamentat "moments de tremenda soledat" fins que "la policia patriòtica s'ha girat en contra de les persones dels Comuns i d'esquerres". A parer seu, els Comuns i altres grups polítics van utilitzar la seva situació i la informació que l'incriminava falsament per "treure'n profit" electoral.

Finalment, preguntat pel grup socialista sobre si veu un paral·lelisme de la seva situació amb la del president Pedro Sánchez, Trias ha assegurat que no li agrada la situació en què es troba Sánchez i ha conclòs: "En la vida, o tens proves de veritat i ho demostres, o això de llançar missatges per veure què caces, no m'agrada".