Junqueras pressiona amb patronals i sindicats pel consorci d'inversions

El consorci d'inversions és el pròxim acord a la vista entre ERC i els socialistes, tal com va anunciar Ester Capella en una entrevista a Nació. I aquest dilluns Oriol Junqueras ha posat pressió a Junts i als socis de Pedro Sánchez perquè en permetin la presa en consideració i l'aprovació al Congrés. En una atenció als mitjans des de la seu del partit a Barcelona, el president republicà ha anunciat la intenció de portar la proposició de llei sobre aquest nou òrgan a finals d'abril. Perquè tiri endavant, igual que passa amb altres propostes com la del nou finançament, necessita els vots que van fer president Sánchez, inclosos els de Junts, que no és partidari a hores d'ara del consorci.
Ara bé, Junqueras ha donat arguments i, per tant, pressió a Junts perquè canviï el sentit del vot. El president d'ERC ha recordat que l'Estat només executa al voltant del 60% d'inversions previstes a Catalunya: "La manca d'inversions constata la necessitat d'un consorci", ha assegurat. El màxim dirigent republicà també redoblarà la pressió política amb una sèrie de trobades amb agents socials i econòmics, als quals vol convèncer de la proposta del consorci. Aquest mateix dilluns rep el G8 empresarial català, conformat per Pimec, el Cercle d'Economia, el RACC, Barcelona Global, FemCat, el Col·legi d'Economistes, la Cambra de Comerç i la Fira de Barcelona.
"Aprovar el consorci és votar per tenir més competències i eines, i això sempre és molt positiu", ha considerat Junqueras abans de la trobada. El president d'ERC també ha situat el primer objectiu del nou òrgan: una gran inversió ferroviària que posi l'eix orbital al centre. Junqueras es refereix a nous quilòmetres de via que uneixen Sitges i Vilanova i la Geltrú amb Mataró passant per diferents ciutats importants del Vallès però que no impliqui entrar a Barcelona. "Davant d'anys de deixadesa, volem ser el partit que faci tot el possible perquè els trens funcionin", ha conclòs Junqueras.
Què ha de fer el nou consorci?
Segons va explicar Capella en l'entrevista a Nació, el consorci ha de servir per revertir el dèficit inversor de l'Estat a Catalunya. La portaveu parlamentària d'ERC va detallar que el nou òrgan ha de planificar, dissenyar, fiscalitzar i executar tots aquells recursos previstos per part del govern espanyol al país. "Cal un organisme que vetlli perquè la inversió passi i que desenvolupi les infraestructures, o no ens en sortirem", advertia Capella. Ara cal que hi hagi un consorci dissenyat, amb les participacions establertes, i després hi haurà una empresa o una societat que sigui capaç d'executar l'obra.
El consorci que ha pactat ERC és per a Catalunya, però també és replicable a la resta de les comunitats autònomes -si ho volen-, fet que podria facilitar-ne l'aprovació al Congrés. El consorci anirà lligat d'una societat d'inversions mixta -compartida entre l'Estat i la Generalitat- tot i que l'última paraula, pel que fa al vistiplau per dur a terme les inversions, la tindrà el consell de ministres. Més enllà de com s'acabi constituint aquest nou òrgan, el primer tràmit és al Congrés. Capella, en la línia de Junqueras, també enviava un missatge cap a Junts: "Aquells que no en tenen mai prou en relació a l'autogovern, demano que també remin a favor".
Garantir que l'Estat compleixi amb Catalunya
L'objectiu fonamental del consorci és que l'Estat executi les inversions que pressuposta a Catalunya. Les executarà el consorci? No, però una de les seves funcions és elaborar un pla pluriennal -per diversos anys- sobre quines han de ser les inversions que faci el govern espanyol a Catalunya. La implicació de la Generalitat, segons fonts republicanes, hauria de donar la "fiabilitat i agilització" que ara no existeix, sobre que aquests diners que es pressuposten s'acabin traduint en intervencions concretes. L'òrgan estarà adscrit a l'administració general de l'Estat perquè, al cap i a la fi, els diners són seus.
El consorci serà de durada indefinida -tot i que això no el blinda d'un govern de PP i Vox- i el seu sosteniment econòmic dependrà únicament del mateix Estat. Ara bé, estarà format per l'administració de l'Estat -representada pel Ministeri de Transports- i pel Govern de la Generalitat. El seu rol serà de "seguiment, avaluació i coordinació" de les actuacions inversores de l'Estat a Catalunya, a més d'elaborar els plans d'inversions. En conclusió, les seves funcions es poden resumir en controlar tot allò que té a veure amb les inversions de l'Estat a Catalunya.