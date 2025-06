Junts aconsegueix el suport del PP i de Vox per reclamar una baixada general d'impostos

El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una iniciativa de Junts amb què demana al Govern una baixada generalitzada d'impostos. La proposta ha tirat endavant gràcies al suport de PP, Vox i UPN i, entre altres, vol abaixar l'impost de successions, deixar al 0% l'impost sobre el valor de la producció elèctrica i deflactar l'IRPF als tres primers trams.

Junts ha aconseguit el suport de la cambra baixa espanyola per demanar també que es rebaixi l'IVA dels serveis funeraris del 21% actual al tipus reduït del 10%. També l'IVA de tots els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centres de dia i atenció residencial al tipus superreduït del 4%. El Congrés també exigeix ​​que es bonifiqui al 99% la quota tributària de l'impost de successions per als contribuents dels grups de parentiu I i II (cònjuges, descendents i ascendents) en la modalitat d'adquisicions de béns i drets per causa de mort.

Amb aquesta majoria absoluta de 176 "sí", les dretes i l'extrema dreta han superat els 163 vots en contra del PSOE, Sumar, BNG, Podem, Bildu i ERC, mentre que el PNB i la Coalició Canària han optat per abstenir-se. Tot plegat, arran d'una interpel·lació urgent que Junts va dirigir a la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per mostrar-se molt crític amb la política fiscal del govern espanyol.