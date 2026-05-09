Junts reclama el cessament de Parlón i Niubó per «espiar mestres»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, el cessament de les conselleres Núria Parlón, Esther Niubó i Sílvia Paneque per la infiltració de Mossos a una assemblea de professors i pel nou descarrilament d'un tren de mercaderies a l'R8. Turull ha catalogat de "Govern fallit" l'executiu liderat per Illa, a més d'afegit que "cada setmana veiem nous episodis d'incompetència molt greus dels consellers i el president", ha afirmat Turull aquest dissabte des del Mercat del Clot de Barcelona.
En aquesta línia, Turull també ha reclamat el cessament del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que ha afirmat que infiltrar Mossos a una assemblea de professors "només ho fan les dictadures". "És un atac directe als drets i llibertats fonamentals", ha recalcat un Turull que també ha criticat que Salvador Illa, tot i criticar l'extrema dreta, "vulneri drets fonamentals com són el dret de reunió o el dret a vaga".
En paral·lel, el secretari general de Junts, també ha carregat contra el paper de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la gestió de la crisi de Rodalies i en el descarrilament d'un tren de mercaderies que ha tallat, de nou, l'R8 entre Cerdanyola UAB i Martorell, i de retruc, el túnel de Rubí. "Què més ha de fer la consellera Paneque perquè se la cessi?", s'ha preguntat Turull.
Crítiques per la gestió del hantavirus
Sobre la gestió que ha fet el Govern de la crisi de l'hantavirus, Turull ha lamentat que la "informació contradictòria" que ha donat la Generalitat, i que només "estigui pendent" del que es diu Madrid. "Cal que s'estigui al costat de la comunitat mèdica, que és la que sap com s'ha d'abordar aquesta crisi de l'hantavirus", ha conclòs Turull.
ERC també reclama el cessament de Trapero
El president d’ERC, Oriol Junqueras, considera que la direcció dels Mossos d’Esquadra “no funciona” i ha advertit que, si Josep Lluís Trapero no dimiteix, “li tocarà a Illa cessar-lo”. Ho ha afirmat aquest dissabte durant la Trobada Municipalista del partit celebrada a Tàrrega.
Junqueras ha assegurat que troba “molt estrany” que un comandament policial ocupi un càrrec polític com la direcció general dels Mossos i ha apuntat que això ajuda a explicar “per què la direcció del cos no funciona”. Tot i les crítiques a la cúpula policial, ha defensat la feina dels agents i ha remarcat la importància que “ningú els obligui a fer allò que no han de fer”.
Crítiques per la infiltració en assemblees
Sobre la infiltració d’agents dels Mossos en assemblees de mestres, Junqueras ha afirmat que “no té cap sentit” i ha remarcat que “el país té altres necessitats”. També ha assegurat que seria “molt important que cap director general de la policia obligui els agents a actuar de manera poc democràtica”.
Durant l’acte, que ha reunit prop de mig miler d’alcaldes i regidors d’ERC, Junqueras també ha reivindicat el tren orbital ferroviari com una “prioritat de país”. El líder republicà ha defensat que aquesta infraestructura contribuiria a l’equilibri territorial i ha lamentat que hi hagi “partits polítics que hi posen traves”.