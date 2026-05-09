Albiach creu que el govern d'Illa està «sobrepassat» i que és «incapaç de tancar conflictes»

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentat que el govern de Salvador Illa està "sobrepassat" i que és "incapaç de tancar conflictes". "Cada setmana ens estem trobant amb nous conflictes, es mou fora dels acords d'investidura, s'equivoca, i l'hem de rectificar", ha denunciat Albiach durant una intervenció al Consell Nacional del partit. Ho ha exemplificat amb la infiltració de Mossos en assemblees de docents i ha dit que és una mesura que "traspassa totes les línies vermelles". Alhora ha demanat la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació i el cessament de Trapero. D'altra banda, Albiach també ha demanat que Rodalies continuï sent gratuït" mentre no hi hagi un servei digne".\r\n