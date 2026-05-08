Els Mossos admeten la infitració i Parlon tanca files amb Trapero

Els Mossos d'Esquadra han admès de forma implícita que van infiltrar dos agents de la policia en una assemblea de professors de Barcelona que preparava alguns detalls de la vaga. A través d'un comunicat, recorden que la Comissaria General d’Informació té atribuïdes per llei “funcions específiques de recollida i tractament d’informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social”. L’objectiu explícit d’aquestes funcions, continua el cos, és poder dur a terme “una valoració d’amenaces i riscos”. Així doncs, tot i no dir-ho de forma oberta, la policia admet que va enviar dos agents de paisà a l'assemblea de professors de la capital catalana per recaptar informació sobre les pròximes protestes.
En aquest sentit, els Mossos subratllen que no és una decisió “discrecional del cos policial”, sinó que és el “compliment d’una obligació normativa”. Des dels Mossos esgrimeixen aquestes puntualitzacions per “aclarir el marc legal i la finalitat de les actuacions que han generat debat públic en els darrers dies”. Malgrat que la policia catalana defensi que té potestat per infiltrar-se en aquestes assemblees amb fins de recaptar informació, la decisió ha generat un fort terrabastall polític, amb els socis d'Illa demanant el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
Davant les exigències d'ERC i Comuns, amb qui negocien els pressupostos, i la CUP, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tancat files amb Trapero i, seguint el fil del president de la Generalitat, ha defensat la "professionalitat" del cos de Mossos d'Esquadra: "Vull reconèixer la tasca dels Mossos d’Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte la professionalitat del cos. Reitero la meva confiança i la del conjunt del Govern en el director general de la Policia", ha exclamat en una piulada a les xarxes socials. Aquesta és la primera comunicació oficial de la consellera des que van sortir a la llum les presumptes infiltracions, que la policia confirma implícitament.
L'oposició reclama explicacions
Aquest mateix matí, en una marató de rodes de premsa, els diferents grups de l'oposició han condemnat la presència policial en l'assemblea de professors i han exigit la compareixença davant la cambra tant de la titular de la cartera d'Interior com de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Per la seva banda, ERC, Comuns i CUP han registrat una petició conjunta per forçar les explicacions de les dues conselleres i, també, de Josep Lluís Trapero. A més, els grups parlamentaris també han insistit que la setmana vinent estan previstes algunes comissions parlamentàries.
Per la seva banda, Junts ha registrat preguntes adreçades als departaments d’Interior i Educació i ha recordat que ja havia demanat compareixences de Parlon, Niubó i el president de la Generalitat, Salvador Illa, per abordar la situació als centres educatius. La diputada ha dit que el grup donarà suport a les compareixences urgents i que també acceptarà que hi compareguin altres responsables interpel·lats pels fets.