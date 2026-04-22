Junts pressiona Pedro Sánchez: «Quin argument democràtic li queda per no convocar eleccions?»

Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid, ha pressionat aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per tal que convoqui eleccions si continua amb els incompliments dels acords amb els socis. "Culpa de tot la dreta, però hi pacta quan convé. No aplica les polítiques que s'aproven al Congrés. Quin argument democràtic li queda per no convocar eleccions?", s'ha preguntat Nogueras, que ha acusat Sánchez d'estar "empobrint" la ciutadania per "subsidiar-la". No és la primera vegada que Junts suggereix la convocatòria anticipada de comicis a l'Estat, un escenari que el líder del PSOE sempre ha descartat malgrat no disposar de pressupostos des del 2023.
"Va explicar vostè als progressistes reunits a Barcelona que hi va haver cops de porra als catalans que volien votar? I que tenen l'alcaldia de Barcelona gràcies als vots del PP?", ha preguntat Nogueras, que ha acusat el president del govern espanyol de voler "amagar" les institucions catalanes. "Darrere del decorat hi ha la realitat. Catalunya està perdent el que havíem guanyat amb molt esforç, i paguem la festa a Espanya. Vostès ofeguen a impostos la classe mitjana i treballadora. Recapten més que mai, però escanyen els autònoms. Empobreixen la gent per, després, subsidiar-la: aquest no és el nostre model de país", ha indicat la portaveu de Junts a Madrid amb la contundència habitual.
També li ha preguntat si ha "fet els deures" a l'hora d'abaixar la quota dels autònoms o si han tirat endavant lleis pactades amb ells. "Culpa de tot la dreta, però hi pacta quan convé. No aplica les polítiques que s'aproven al Congrés. Quin argument democràtic li queda per no convocar eleccions?", ha rematat Nogueras. Sánchez ha defensat la tasca de l'executiu en termes econòmics, ha defensat la regularització de migrants i ha indicat que tot plegat ajudarà a fer d'Espanya i Catalunya "països millors". Aquesta qüestió també ha sobrevolat l'intercanvi amb Alberto Núñez Feijóo, cap de files del PP, que ha posat sobre la taula els arguments habituals per desgastar el president del govern espanyol.
Feijóo ha lamentat que Espanya estigui "a la cua" a Europa en infraestructures. "On són els 15.000 milions d'euros invertits, si no funcionen?", s'ha preguntat el líder del PP. "Vostè no em fa ni cas. Hi ha entitats i institucions que qualifiquen la bona marxa d'Espanya, com és el cas del Financial Times o Dominique de Villepin, exprimer ministre d'Afers Estrangers francès", ha remarcat Sánchez en la resposta. "El que no funciona és una oposició que porta anys confonent desitjos amb realitat", ha insistit. El líder del PP li ha retret el creixement del deute públic i també l'estat de les autovies, així com també els trens de Rodalies i l'alta velocitat, que té el prestigi "dilapidat" des que mana el PSOE.
"Creu que els espanyols mereixem que amb els nostres diners es paguin les amigues de l'anterior ministre de Transports?", s'ha preguntat Feijóo, que ha acusat Sánchez de "falta d'humanitat" per no atendre les necessitats de la ciutadania. "Tot això s'ho escriu vostè o li escriuen? Li costa llegir-ho. No té res a oferir. Si ha de llegir alguna cosa, ha de ser l'acord amb l'extrema dreta a Extremadura", ha ironitzat el president del govern espanyol, que els ha acusat de "violar el principi d'igualtat i de no-discriminació". "Estan desmantellant allò públic: es van finançar en B i volen treballadors en B", ha remarcat Sánchez, en referència a l'oposició del PP a la regularització massiva de migrants.