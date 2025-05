Junts trenca aquesta tarda un silenci incòmode sobre l'aval de la CNMC a l'opa contra el Sabadell

L'aval de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) a l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell ha generat tot tipus de reaccions, tant polítiques com econòmiques i empresarials, davant la rellevància de la decisió i les implicacions que pot tenir, ara que la fase final de l'operació està en mans de la Moncloa. D'entre totes aquestes reaccions, n'hi ha una que encara no ha arribat i que té una notorietat especial: la de Junts. El partit que lidera Carles Puigdemont, des que va transcendir el posicionament de la CNMC, no ha emès cap comunicat oficial, tot i que ha decidit valorar la situació aquesta tarda per part de Jordi Turull, el secretari general.

La posició del partit és clau perquè un dels vocals de Competència que va avalar l'opa -després d'un canvi en les condicions- és Pere Soler, nomenat a proposta de la formació que comanda Puigdemont. El líder a l'exili, com destaquen veus del partit, també ha optat per la prudència públicament, i no ha escrit cap tuit al respecte. La posició que havia explicitat Junts sobre l'opa del BBVA era obertament contrària. El desenllaç està ara en mans del Ministeri d'Economia i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

En un comunicat fet públic dimecres passades les deu de la nit i després d'una reunió molt llarga, Competència va assenyalar que autoritzava l'oferta pública d'adquisició després que detectés "riscos en la banca detallista" tant en serveis donats a particulars com a pimes i autònoms. El BBVA va respondre amb un seguit de "compromisos", com el manteniment d'oficines en determinats territoris i manteniment de línies de crèdit a pimes, així com comunicar als clients tot canvi de condicions. Competència considera que els compromisos són "adequats, suficients i proporcionats" per tal de tirar endavant l'adquisició, que ha posat en alerta el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El BBVA va emetre un comunicat en què subratllava que l'èxit de l'opa suposaria conformar el segon banc espanyol en volum de crèdit, només per darrere de CaixaBank. El banc que presideix Carlos Torres detalla una sèrie de compromisos: no tancar oficines quan no n'hi hagi una altra a menys de 300 metres, ni en codis postals amb renda per càpita inferior a 10.000 euros, ni tampoc on quedin menys de tres competidors, ni en municipis de menys de 5.000 habitants. El BBVA considera en el comunicat que aquests compromisos "no tenen precedents en el sector financer espanyol". La carpeta impactarà en les Jornades del Cercle d'Economia, que arrenquen dilluns vinent.