La crisi de Junts a Sabadell no s'atura: els regidors es querellen contra Jordi Turull

El conflicte existent entre el grup municipal de Junts a Sabadell i la direcció del partit continua escalant. Aquest divendres, els regidors Lluís Matas i Katia Botta han anunciat que recorreran davant la justícia l'ultimàtum de la cúpula per tal que deixin l'Ajuntament de la ciutat. En concret, la denúncia va dirigida a Jordi Turull, secretari general de la formació. "Se'ns està fent fora del grup municipal i hi ha persones que quedaran sense feina de manera improcedent, si prospera la causa", ha remarcat Matas en una intervenció que ha seguit el Diari de Sabadell. "Mentre tinguem una engruna del que sigui on aferrar-nos, recorrerem", ha remarcat el regidor, que vol tornar a liderar Junts a les municipals.
La tensió prové del moment en què l'assemblea local va decidir que Junts sortís del govern que compartia amb el PSC de l'alcaldessa Marta Farrés, que malgrat gaudir de majoria absoluta volia tenir els postconvergents dins de l'executiu municipal. La formació de Carles Puigdemont considera que la relació amb els seus representants a Sabadell està acabada per les desavinences entre el grup municipal, liderat per Matas, i l'executiva del partit. Junts retreu que els regidors hagin anat per lliure, sense seguir l'argumentari ni les directrius polítiques de la direcció local: consideren provat que hi ha hagut una "manca de coordinació política i comunicativa" i una "falta de participació en els òrgans locals".
El plantejament del regidor és competir per ser candidat amb Francesc Baró, que és el president de Junts a Sabadell. En les últimes setmanes s'estan acostant les posicions entre la direcció local i la plataforma impulsada per Gabriel Fernàndez, exregidor d'ERC, que compta amb el suport de Carme Garcia, exdirigent d'ICV que és propera a Carles Puigdemont. Davant d'aquest escenari, Matas planteja que la seva candidatura serà "convergent" i "no d'atrinxerament". "Defensarem valors com la moderació, el pacte i la vocació de servei públic i de govern", va ressaltar l'encara cap de files de Junts a l'Ajuntament de Sabadell, que no gaudeix de bona relació amb la cúpula de Junts.
Per què? Matas no volia sortir del govern municipal, com va acabar decidint l'assemblea local, però va obeir. A principis de març, segons van explicar els dos regidors, van rebre la notificació d'un expedient sancionador per "incomplir la disciplina de partit". El correu electrònic està signat per Joan Ramon Casals, responsable de política municipal de Junts i home de confiança de Turull. "Ens defensarem amb tots els arguments. Tot està vestit perquè no guanyem les primàries", va remarcar Matas. Se'ls acusa de no seguir les directius de la formació ni les polítiques marcades per la direcció local. Ara el cas ha escalat encara més i haurà de ser resolt, si s'admet la querella, en seu judicial.