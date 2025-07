La CUP demana suport per tramitar aquest mes la seva llei sobre el català i «curtcircuitar» la sentència del TC

La CUP ha registrat aquest dilluns una proposició de llei sobre la regulació dels usos lingüístics en els projectes educatius que pretén garantir el català com a llengua vehicular a l'escola i fer efectiva la immersió lingüística "sense esperar la possible sentència del Tribunal Constitucional" sobre el 25% de castellà a les aules. En una roda de premsa al Parlament, la diputada Laia Estrada ha demanat suport als grups per tramitar d'urgència durant aquest mes de juliol la llei per poder "curtcircuitar" la "imminent" sentència.

"Anem a contrarellotge", ha avisat la diputada, que ha assenyalat que l'objectiu del seu grup és poder tramitar la iniciativa durant els plens previstos per al juliol, ja que el pròxim ple del TC és el 22 d'aquest mateix mes. Estrada ha alertat que el "més perillós" seria que el TC reinterpretés el concepte "curricular" que l'actual llei atorga per al castellà i defensa que la seva proposta ho podria evitar. Segons la diputada, en les reunions amb els grups han rebut "molta predisposició" per part de Junts.

L'objectiu és derogar la Llei 8/2022 i eliminar la referència al castellà com a llengua curricular; i reforçar l'ús del català com a llengua vehicular, incorporant els aspectes útils del Decret 6/2022 i desplegant mesures efectives per garantir-ne l'aprenentatge. La CUP assegura que la iniciativa no pretén ser una "jugada mestra jurídica per sortejar els tribunals", sinó que és una norma "rigorosa i necessària per dotar el sistema educatiu d'un marc legal clar, coherent i al servei de la immersió lingüística". Per aquest motiu, esperen obtenir el suport del PSC, Junts, ERC i els Comuns, grups que van acordar el 2022 que el castellà fos "d'ús curricular".

En una entrevista amb Nació de fa uns dies, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, va argumentar -preguntat per aquesta iniciativa de la CUP- que amb el decret aprovat es van regular els usos lingüístics en relació amb el projecte lingüístic i l'assoliment d'uns resultats de coneixement. Segons el conseller, "es crea una fórmula que permet regular adequadament els usos lingüístics i preservar que el català és la llengua vehicular normal d'ensenyament".

"El resultat va ser que el TSJC va dir que, amb la nova legislació, la sentència no tenia sentit, perquè ja s'havia regulat la qüestió, i va preguntar al TC si era constitucional aquesta legislació", va concloure Vila, que, per aquest motiu, considera que la proposta de la CUP posa en risc la llengua.