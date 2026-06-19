La fiscal general de l'Estat nega que la Fiscalia tingui vincles amb «trames criminals»

La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, ha negat aquest divendres que la institució que dirigeix hagi estat "vinculada a cap trama criminal". "Tot i que no s’hagi dit de manera directa, s’ha insinuat que la Fiscalia pertany o que pot estar al servei d’una trama criminal. Em sembla que això és una manca absoluta de respecte", ha afirmat a la Comissió de Justícia del Senat. Segons ha afegit, els fiscals treballen amb "absoluta imparcialitat, autonomia i respecte exclusiu a la legalitat", i dir el contrari és posar-los "als peus dels cavalls". Preguntada per les reunions de l’exmilitant socialista Leire Díaz, investigada per l’Audiència Nacional, amb la Fiscalia, Peramato ha dit que no pot referir-se a procediments "en tràmit". Tampoc ha volgut referir-se al cas Plus Ultra.
"També vull demanar respecte pel Poder Judicial, pels jutges i magistrats en totes les seves resolucions i en els procediments. Sens dubte, la Fiscalia vol posar en valor en aquest moment, com ho ha fet sempre, la feina que fan els òrgans judicials i, per descomptat, el respecte més absolut als magistrats i jutges i a les seves resolucions. Quan no hi estem d’acord, recorrem a les vies, als canals i als recursos que ens permeten mantenir el respecte a la institució que representem", ha afegit Peramato en un moment marcat per les investigacions que afecten el PSOE i l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, entre d’altres.
La fiscal, que ha negat haver donat instruccions referents al cas Leire sobre una presumpta trama al PSOE per desestabilitzar procediments judicials, ha insistit que està obligada a "respectar la reserva" respecte dels casos Plus Ultra o Leire, pels quals l’han preguntada els representants del PP. Segons ha remarcat Peramato, compareix al Senat per la seva voluntat de "col·laboració" institucional, però ha advertit que la Constitució no preveu un control "quasi polític" de la seva institució.
"El Ministeri Fiscal no forma part del poder executiu. No exerceix funcions de direcció política", ha destacat abans d’afirmar que només està sotmès al control dels òrgans judicials. "L’escrutini parlamentari de les oficines fiscals pot implicar un risc de politització", ha afegit, tot citant la Comissió de Venècia. Segons ha afegit, des que ha arribat al càrrec ha apostat pel "diàleg i el consens" per enfortir la Fiscalia des de la "pluralitat".
Pel que fa a l’actuació de la Fiscalia en el cas concret de García Ortiz, Peramato ha dit que s’ha mantingut invariable d’ençà del seu relleu. "Això evidencia que s’han atès exclusivament criteris jurídics i objectius que no han depès de cap voluntat individual", ha afegit.
En el torn de preguntes, el PP ha demanat a Peramato que expliqui si coneixia les reunions entre Leire Díez i representants de la Fiscalia. "Per ordre de qui es va rebre Leire Díez a la Fiscalia General? De Pedro Sánchez o de Félix Bolaños?", l’ha inquirit la senadora popular María José Pardo abans d’afirmar que l’exmilitant socialista entrava a la Fiscalia "com si anés per casa seva".