La Generalitat explora vies per assumir l'execució d'obres a Rodalies

La Generalitat explora vies per assumir la inversió i execució d'obres a la xarxa de Rodalies. És una de les mesures que reclamen els Comuns a canvi dels vots per als pressupostos, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que s'estan analitzant les opcions perquè el Govern ho pugui fer. No ha volgut anar més enllà, però ha posat com a exemple les encomanes de gestió en l'àmbit de les carreteres. Relacionat amb això, no hi ha novetat sobre el consorci d'infraestructures, pactat en les comissions bilaterals de l'any passat. En tot cas, les converses s'han "intensificat" amb el partit de Jéssica Albiach per mirar de tancar un acord, que hauria de tenir com a eixos fonamentals Rodalies però també la prohibició de la compra especulativa d'habitatge i l'increment del pressupost en aquest àmbit.
"Quan hi hagi acords i certeses ho comunicarem", ha estat el missatge més repetit a la roda de premsa d'aquest dimarts. La consellera Paneque ha admès que ja tenen sobre la taula els informes encarregats sobre la viabilitat de limitar la compra especulativa, però no n'ha volgut donar detalls. Aquests documents tenen diferents enfocaments, que toquen des de l'àmbit fiscal, fins a l'urbanístic, l'encaix constitucional o l'impacte d'una mesura així. "El Govern comparteix la necessitat que, de manera temporal i acotada geogràficament, l'ús de l'habitatge sigui per a ús residencial", ha dit, però encara no hi ha un document definitiu pactat amb els Comuns que pugui iniciar alguna mena de tràmit legislatiu.
"Qualsevol mesura d'aquest tipus ha de tenir un caràcter temporal i delimitat geogràficament", ha remarcat Paneque. En tot cas, els Comuns ja han avançat que els experts avalen la mesura. "Es pot prohibir la compra especulativa i és constitucional", ha dit Albiach. Aquest dimecres hi haurà una nova reunió entre els equips negociadors i es preveu que hi pugui haver un acord "en els pròxims dies". La llei hauria d'estar en vigor en un termini de sis mesos, tal com demanen els socis.
Si les converses amb els ecosocialistes avancen, no passa el mateix amb ERC. Amb els republicans les negociacions no han començat perquè la recaptació de l'IRPF continua encallada. Paneque no ha donat cap concreció en aquest sentit, més enllà d'insistir que s'està treballant per oferir "garanties" als d'Oriol Junqueras per poder obrir negociacions. "Suarem la samarreta perquè els pressupostos siguin possibles, són molt necessaris", ha afirmat. ERC reclama "gestos" en la carpeta tributària, però el PSOE i el govern espanyol és reticent a l'habilitació de la Generalitat per assumir els impostos, tot i que això formava part de l'acord d'investidura entre el PSC i ERC, i va rebre l'aval de la comissió executiva del PSOE.
Pel que fa als calendaris, en tot cas, tot continua igual: el Govern insisteix que vol tenir pressupostos abans del 31 de març, un horitzó difícilment assumible perquè implicaria tancar un acord amb els Comuns i amb ERC la setmana que ve. No es planteja, ara com ara, l'opció de portar al Parlament uns comptes que no tinguin el vistiplau dels socis d'investidura. Tampoc es contempla un escenari de no tenir pressupostos, que obligaria a prorrogar, un any més, els de 2023.