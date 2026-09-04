La jutge arxiva finalment la causa contra Víctor Terradellas i Francesc de Dalmases

La jutgessa Alejandra Gil ha acordat, finalment, arxivar la causa contra Víctor Terradellas -mort ara fa un any- i Francesc de Dalmases, coneguda com a causa CATMon Igman, i que va ser la causa mare d'altres procediments contra l'independentisme, com ara la trama russa del procés, de nom Volhov, arxivada a finals de 2024.
En una resolució avançada per El Món i a la qual ha tingut accés Nació, la jutgessa acorda, deu anys després, tancar el cas que investigava presumptes irregularitats en subvencions públiques, que fins i tot es va dir que havien servit per finançar de manera indirecta el procés. Gil ha acceptat el criteri de les defenses i la Fiscalia, i ha decretat l'arxivament del procediment.
El cas neix d'una macrocausa, l'operació Estela, que es va dividir en diverses causes entre les quals la que afectava les fundacions CATMon i Igman-Acció Solidària, de les quals Terradellas i Dalmases n'eren fundadors. Amb els anys, la causa es va anar ampliant per investigar altres subvencions. La jutgessa recorda que, en alguns casos, la investigació es va acordar fora de termini i, en d'altres, no s'han pogut provar les irregularitats.
Durant tot aquest temps, però, la causa ha servit per nodrir altres peces contra l'independentisme. La més controvertida és, probablement, la causa que durant anys va investigar els suposats contactes de l'independentisme amb Rússia durant el procés, pilotada pel polèmic jutge Joaquín Aguirre, ja jubilat.