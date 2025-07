La Moncloa acusa el PP de blanquejar els «deliris xenòfobs» de Vox

El govern espanyol ha sortit al pas de la proposta de Vox d’expulsar vuit milions d’immigrants en situació legal. La ministra portaveu, Pilar Alegría, ha afirmat que la mesura del partit ultra corrobora que es tracta d’una formació “racista i xenòfoba”, però que el més perillós és que el PP “està disposat a normalitzar i blanquejar el deliri xenòfob per poder governar”. La portaveu ha ironitzat sobre l’afirmació del PP -que acaba de reelegir Alberto Núñez Feijóo en el congrés del cap de setmana- que no vol governar amb Vox: “Amb qui està governant el PP en nombrosos municipis i comunitats autònomes? Estem en la festivitat de Sant Fermí, no en el Dia dels Innocents”.

L'executiu, a la defensiva per l'escàndol de corrupció que afecta dos exsecretaris d'organització socialistes, no ha desaprofitat l'oportunitat que li ha donat Vox. Alegría s’ha preguntat retòricament “perquè parlen de remigracions quan volen dir deportacions” i ha afegit que “en la democràcia espanyola hi té cabuda un partit com Vox, però a Vox no hi té cabuda l’Espanya plural i diversa que som”, ha dit, assegurant que “això que planteja Vox no succeirà”. El PP està disposat a blanquejar la “xenofòbia” de Vox.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assenyalat que Vox “desconeix que Espanya és un país d’immigrants i que l’economia creix gràcies a la seva arribada”, defensant una immigració “legal, segura i ordenada”. Ha afirmat que les propostes de Vox recorden les de reis europeus amb interessos africans del segle XIX, referint-se a Leopold de Bèlgica, propietari del Congo.

El titular d'Interior ha recordat que el 80% dels autors de delictes són de nacionalitat espanyola i que, amb dades a la mà, actualment s’està reduint la delinqüència al país: “El que mostra Vox amb una proposta així és una absoluta ignorància. Ja no criden l’atenció, però estan arribant a uns nivells irrespirables per a qualsevol demòcrata”. Ha insistit en què les bones dades de l’economia espanyola, al capdavant de la UE, “són en part gràcies a aquests immigrants i aquesta serà una realitat de futur a tot Europa”.

"Mesures contundents" contra la corrupció

La Moncloa ha assegurat que Pedro Sánchez presentarà “mesures contundents” contra la corrupció en la seva compareixença al Congrés prevista per dimecres per explicar la resposta de l’executiu a l’escàndol de corrupció en obra pública que afecta dos exsecretaris d’organització del PSOE. La ministra portaveu ha afirmat que les mesures recolliran moltes de les propostes de les forces parlamentàries que donen suport a l’executiu.

A una pregunta sobre la robustesa de l’executiu en aquests moments, Alegría ha subratllat que “el suport al govern es mesura a través de les votacions al Congrés i hem aconseguit aprovar un total de 36 lleis. Aquest juliol tenim prevista l’aprovació de set lleis més al Congrés i és això el que demostra la fortalesa d’un govern, que es mesura a través d’aquestes votacions”. Avui mateix, l'executiu ha cessat, amb caràcter retroactiu a dissabte, Francisco Salazar, excoordinador institucional a Moncloa, acusat d'assetjament sexual.

Grande-Marlaska ha explicat l’avantprojecte de la reforma de la llei orgànica del règim electoral, que incorpora modificacions com l’obligatorietat de debats entre els diversos candidats de forces en representació parlamentària en mitjans públics i la publicació de les microdades de les enquestes electorals. A partir d’ara, cada enquesta haurà de facilitar l’accés a les dades reals del sondeig.