La Moncloa assegura que la seva «prioritat nacional» és l'habitatge, davant el PP, Vox i Junts

La Moncloa ha assegurat aquest dimarts, a poques hores del debat i vot sobre el reial decret de congelació de lloguers que tindrà lloc aquesta tarda al Congrés, que les seves prioritats nacionals són “l’habitatge i l’ocupació”. La votació, si no hi ha canvis, sembla perduda per l’executiu. El PP, Vox i Junts ja han anunciat que hi votaran en contra , mentre que el PNB ha fet pública la seva abstenció.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha demanat a la ciutadania que “segueixi el debat”, que ha considerat el més important que ha viscut la societat des del de la reducció de jornada. “Cadascú és responsable del que vota”, ha dit, “i això és el que nodreix la desafecció política”. “Vull saber quins són els arguments dels qui votin en contra”, ha dit, per afirmar: “Hi ha batalles que estan guanyades al carrer, encara que es perdin al Congrés”.
El govern de Pedro Sánchez també ha sortit al pas de l’acord entre el PP i Vox per governar Extremadura i l’Aragó, que inclou la “prioritat nacional” per accedir a les ajudes públiques. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha reiterat quines són les prioritats nacionals de l’executiu: “L’habitatge, l’ocupació, l’accés als serveis públics, l’educació i la salut, i la lluita contra la xenofòbia”.
Avís contra el llenguatge violent
Saiz ha assenyalat que el discurs de PP i Vox en aquest tema es basa en “mentides”. Ha afirmat que, segons dades de les comunitats governades pel PP, la població immigrada fan un ús “molt menor” dels serveis públics. Saiz ha dit que no és cert que les persones estrangeres venen a demanar ajudes públiques: “El 83% dels qui perceben l’ingrés mínim vital són espanyoles” i “el 99% de les immobiliàries accepten clàusules xenòfobes”. “Nosaltres regularitzem persones, no fons opacs com van fer altres governs”, ha dit. Ha advertit contra un increment del discurs violent, recordant que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anomenat “rata” el ministre de l’Interior i “merda” a Pedro Sánchez.
El ministre d’Hisenda, Arcadi España, ha assegurat aquest dimarts que assumeix el model de finançament elaborat per la seva antecessora, María Jesús Montero, i ha dit que “el model beneficia el conjunt de les autonomies, amb 21.000 milions més per a les autonomies. És un model molt positiu per a totes les comunitats. No perjudica cap comunitat. Les beneficia a totes”. També ha destacat que el nou model és molt més transparent que l’anterior.
Les indemnitzacions a les víctimes d'abusos no cotitzaran
El govern espanyol ha aprovat que les indemnitzacions a les víctimes d’abusos sexuals dins de l’Església no tributin en l’IRPF. El ministre d’Hisenda, Arcadi España, ha detallat aspectes del reial decret i ha afirmat que un “govern decent” ha de tenir clar que la política fiscal ha ser sensible a les víctimes de tot tipus d’abusos. “No hi ha diners que puguin curar les profundes ferides ocasionades, però una mesura així ens fa un país millor”, ha dit España.
“El sistema fiscal ha de ser sensible a aquestes realitats”, ha afegit. També s’han millorat les prestacions a les victimes dels dos accidents greus ferroviaris produïts a Adamuz i Gelida, assimilant-los als accidents laborals, el que permetrà incrementar les indemnitzacions per tot tipus d’incapacitats.
El consell de ministres ha aprovat l’avantprojecte de la nova llei de riscos laborals, que ha explicat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Ella ha explicat la rellevància d’un text, molt tècnic, que contempla els canvis produïts en la salut pels canvis tecnològics i el repte climàtic, amb noves malalties com l’estrès climàtic i l’estrès tecnològic. “És una llei que s’aplica a tots els treballadors, tant assalariats com funcionaris públics, però també als autònoms”, ha subratllat Díaz.
Que inclogui els autònoms té transcendència, ja que, com ha explicat Díaz, els darrers anys la sinistralitat s’ha incrementat entre els autònoms en un 71%. Més de 500 persones van morir l’any passat a l’estat espanyol per accident de treball. El text contempla la creació d’un agent territorial de prevenció que vigili aquest aspecte en les empreses. Les companyies amb més de 300 treballadors hauran de crear un servei de prevenció. Amb tot, és difícil la seva aprovació al Congrés i la patronal ja ha fet públic el seu rebuig.