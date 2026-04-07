La Moncloa fa un pas més per protegir l'avortament davant del «risc» de l'extrema dreta

El govern espanyol vol preservar el dret a l’avortament davant del “risc” d’un govern de dretes de PP i Vox que podrien amenaçar-lo. La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha presentat la proposta de reforma de la Constitució que el consell de ministres ha aprovat aquest dimarts. Concretament es vol reformar l’article 43.3. El dret a la interrupció de l’embaràs està garantida per la llei del 2010, avalada per una sentència del Tribunal Constitucional del 2023, però des de l’executiu es considera que una nova majoria de PP-Vox podria posar-lo en perill.
Redondo ha explicat la introducció d’un nou paràgraf, el 43.4, que explicita que els poders públics garantiran el dret de la dona a interrompre l'embaràs de manera voluntària. Redondo ha assenyalat que “no està en risc la llibertat, el dret subjectiu de la dona, però sí el seu exercici”, el que ha anomenat la “dimensió prestacional” d’aquest dret, ja que el 79% de les interrupcions es practiquen en centres privats. Entorn del 60% dels casos a Cantàbria o Galícia es fan en la sanitat pública, el 55% a Catalunya i el 15% a Castella i Lleó, el que implica una enorme desigualtat pel que fa als territoris. En les comunitats amb governs del PP, l'avortament es practica sobretot en centres privats.
Per culminar la reforma constitucional caldran unes majories de tres cinquenes parts del Congrés i del Senat, el que exigeix de grans consensos. La ministra Redondo s’ha referit als corrents “reaccionaris” contra els “drets sexuals”, que ja han expressat els eu rebuig a l’avortament: “Hi ha un risc cert que es posin en risc els drets de la dona al seu propi cos”. Redondo ha subratllat també que hi ha una amplíssima majoria en favor del dret a l’avortament en la societat espanyola.
Sobre si s’havia parlat amb les comunitats autònomes governades pel PP, Redondo ha esmentat l’informe del Consell d’Estat que avala la proposta de reforma, i ha dit que “parlaran amb el PP” perquè són conscients de la necessitat de consens. La ministra ha assenyalat que són les comunitats autònomes les que tenen la titularitat dels serveis sanitaris. Ha recordat que s’ha reformat el text constitucional en diverses ocasions i sempre s’ha fet amb acords molt amplis.
Tenint en compte que el Partit Popular ja va deixar clar que no donaria suport a aquesta reforma i que disposa de majoria absoluta al Senat, s’ha preguntat pel sentit de mantenir la proposta de reforma. Redondo ha dit que el text de la reforma és molt més “diàfan i millorat” després del dictamen del Consell d’Estat.
Judici a la corrupció: "Kitchen, el cas més greu"
Sobre els judicis de les mascaretes, que afecta l’exministre José Luis Ábalos, i sobre el cas Kitchen, que implica de ple la cúpula del ministre de l’Interior en temps de Mariano Rajoy, l’executiu ha mostrat el seu “respecte a la justícia”, emfasitzant el cas Kitchen com “el més greu”. L’executiu “empatitza” amb la societat davant dels escàndols de corrupció. “Entenem la desafecció de la ciutadania, però ara és el moment de la justícia”, ha afirmat la ministra portaveu, Elma Saiz, que ha diferenciat de nou entre la resposta donada pel PSOE ("tolerància zero") i el PP ("destrucció de proves") davant d’afers de corrupció.
L’executiu espanyol no desaprofita en cap compareixença les bones xifres de l’economia. Aquest dimarts, ha subratllat la dada d’haver superat els 22 milions d’afiliats a la seguretat social, que segons la ministra portaveu, Elma Saiz, suposa un increment de l’ocupació “sostenible, sostingut i imparable”. Quatre de cada deu llocs de treball creats els darrers anys a la UE són a l’estat espanyol. La portaveu ha destacat que ja són 3,15 milions els estrangers que treballen a l’estat espanyol (14,4% del total d’ocupats) i ha assegurat que una part sensible de l’ocupació es produeix en sectors d’alt valor afegit, des de la tecnologia a les telecomunicacions.