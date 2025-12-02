La Moncloa incrementa els recursos per als ajuntaments i amplia la capacitat de gestió catalana sobre els funcionaris municipals

Pedro Sánchez ha mogut peça per salvar la legislatura . Tal com ha anunciat el president espanyol aquest matí, el govern espanyol ha aprovat un decret amb mesures per facilitar la inversió dels ajuntaments en projectes de construcció d'habitatge o gestió de l'aigua. Aquesta és una de les mesures reclamades per Junts, amb qui Sánchez vol reprendre els acords.
El govern espanyol permetrà als ajuntaments i a les comunitats autònomes emprar el superàvit de l’any 2024 per a les Inversions Financerament Sostenibles dels anys 2025, 2026 i 2027, com són abast d’aigua, enllumenat pública, assistència social o la millora de l’eficiència energètica. El decret llei haurà de ser convalidat en el Congrés.
El ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, ha anunciat també que, “en compliment dels acords amb Junts”, s’ha aprovat el retorn a la Generalitat la gestió d’oferta pública d’ocupació i els processos de selecció dels habilitats nacionals, els funcionaris que exerceixen càrrecs com secretari, interventor o tresorer, en les administracions locals, i que ara presenten moltes vacants.
Consisteix en retornar a la Generalitat una competència que ja tenia entre 2007 i 2013, en la segona legislatura de Rodríguez Zapatero, i que el govern de Mariano Rajoy li va arrabassar. És un tema que Junts ha reivindicat de fa temps i Óscar López ho ha subratllat com una manera d’”acostar l’administració del territori”.
També s’amplien els terminis en un any en l’entrada en vigor de l’aplicació dels següents requisits de digitalització: els empresaris i professionals contribuents de l’Impost sobre Societats veuen ampliat fins a l’1 de gener del 2027 el termini d’implantació del Verifactu, el sistema de verificació de factures per a pimes i autònoms previst inicialment per a l’1 de gener del 2026. La resta d’empreses i autònoms que utilitzen sistemes informàtics de facturació veuen ampliat també el termini per fer-ho: de l’1 de juliol proper a l’1 de juliol del 2027.
El president espanyol ha intervingut aquest dimarts a Rac1 i 2Cat per insistir que la legislatura, encara que no ho sembli, té recorregut, i refermar el compromís a presentar els pressupostos de 2026, que difícilment tiraran endavant al Congrés. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la ministra portaveu, Pilar Alegría, ha assegurat que estan “esprimint al màxim la principal eina que tenim, que és el diàleg”.
Més “compliments”
Sánchez també s'ha compromès a accelerar la creació d'una partida per als propietaris de pisos, per protegir-los en cas d'impagament dels llogaters. El president ha detallat que la ponència al Congrés per perseguir la multireincidència es concretarà aquest dijous. Són mesures que ha reclamat Junts.Ha admès que hi ha hagut "incompliments i retards" en els acords amb els juntaires, però que es continua treballant per complir.
Hi ha més elements que Sánchez s'ha compromès a desbloquejar. La desclassificació de documents secrets sobre l'operació Catalunya o els vincles del CNI amb l'imam de Ripoll ja està al Congrés. Pel que fa a les balances fiscals, ha afirmat que s'estudia una metodologia per publicar-les. No ha volgut concretar si hi haurà una reunió amb Carles Puigdemont a Bèlgica, però sí que ara mateix és difícil que es produeixi perquè no hi ha relació. "No s'ha donat l'oportunitat, però seria coherent fer-ho", ha afirmat.
López adverteix el PP sobre la guerra bruta
Sobre les compareixences que el PP ha anunciat al Senat perquè doni explicacions sobre el suposat “cas PSOE”, Óscar López ha estat contundent: “El PP se’n penedirà de citar Antonio Hernando al Senat. Perquè ell era portaveu al Congrés quan vam fer comparèixer Villarejo en una comissió d’investigació. Molts tenen molt a callar. Perquè estem parlant de l’operació Kitchen, de la guerra bruta que va fer un govern del PP”. López ha afegit que “tant de bo s’arribi fins al fons en tot això i sapiguem tota la veritat del que va ser la 'policia patriòtica'".