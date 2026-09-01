La Moncloa porta l'estatut sanitari al Congrés malgrat el xoc amb els metges

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts en segona volta l'estatut marc per a tot el personal sanitari de l'estat espanyol i portarà el projecte de llei al Congrés dels Diputats. L'executiu de Pedro Sánchez ha tirat endavant el projecte malgrat el xoc frontal amb el col·lectiu de metges, que des de fa anys reclama un conveni propi per al personal mèdic, ja que consideren que les especificitats de la seva feina són incompatibles en un marc estatutari amb els altres professionals del sistema sanitari. El conflicte obert, però, no ha frenat el govern espanyol.
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha celebrat l'aprovació de l'estatut marc -una de les reformes en què ha invertit més esforços com a ministra- i ha anunciat que, des d'avui mateix, començaran a treballar per buscar el suport dels grups parlamentaris de la cambra baixa. "Treballarem perquè els grups polítics recolzin totes les millores de les condicions laborals dels nostres professionals, inclosa una fonamental: acabar amb les guàrdies de 24 hores", ha indicat García en un missatge a les xarxes socials. Així mateix, la titular de Sanitat ha recordat que moltes comunitats autònomes ja han signat acords o pactes inspirats en l'estatut marc per materialitzar les millores de les condicions laborals en l'ús de les seves competències.
El document busca substituir al que està vigent des de 2003 i que, segons ha assegurat en diferents ocasions la ministra de Sanitat, implica unes condicions laborals que generen malestar entre els professionals del sistema nacional de salut (SNS), una cosa en la qual coincideixen els treballadors. El text que ha tornat al Consell de Ministres és fruit de l'Avantprojecte aprovat el juny passat, que va ser acordat entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats representats en l'àmbit de negociació, el sindicat d'infermeria SATSE, Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).
Els metges catalans recelen de l'aprovació
L'aprovació de l'estatut marc no ha tingut una bona rebuda entre els metges catalans. El sindicat mèdic català, Metges de Catalunya, recorda que la proposta compta amb el “rebuig unànime” de totes les organitzacions sindicals, col·legials i científiques que representen el col·lectiu mèdic i facultatiu al conjunt de l’estat espanyol.
El fet que el ministeri hagi desatès les principals reivindicacions dels metges i metgesses després de nou mesos de vagues i mobilitzacions històriques per part d’aquests professionals, és, a parer de del sindicat, una “mostra d’insensibilitat” i una falta de “cintura política” per part de Sanitat, que “ha preferit acontentar la resta de col·lectius i sindicats mantenint greuges i discriminacions vers els facultatius, fonamentades en prejudicis i apriorismes ideològics totalment anacrònics”. Davant d’aquesta actuació ministerial, el sindicat avisa que la resposta del personal mèdic i facultatiu serà “encara més contundent”.