La vigència de Lluís Companys sí que és un consens de país

La política catalana està a la recerca de consensos després del procés. L'independentisme ja no és majoria i el PSC governa, tal com va certificar el passat debat de política general, amb força traves. Però hi ha figures, com la de Lluís Companys, que encara apleguen aquell famós 80% que apel·lava a aconseguir majories per a la sobirania de Catalunya. L'ofrena a la tomba del president de la Generalitat, afusellat tal dia com avui fa 85 anys, ha posat en evidència que és un dels grans consensos de país i un referent vigent com a antídot contra l'extrema dreta que creix per tot el món, i del qual Catalunya no en queda exempt.
Des de primera hora del matí d'aquest dimecres han desembarcat al Fossar de la Pedrera, al cementiri de Montjuïc, bona part de la política catalana. Hi havia els representants de les tres institucions del país -Salvador Illa, Josep Rull i Jaume Collboni- i també els líders dels principals partits acompanyats per les respectives planes majors: Oriol Junqueras, president d'ERC; Jordi Turull, secretari general de Junts; Candela López, coordinadora dels Comuns; i Pilar Castillejo, presidenta del grup parlamentari de la CUP i membre de la Flotilla. Entre les ofrenes també hi ha hagut membres de l'ANC i el Consell de la República, a més d'unes poques persones amb estelades a títol personal.
L'anunci més significatiu del dia ha vingut per la part d'ERC. Junqueras ha anunciat que el seu partit demanarà formalment un acte de "desgreuge polític" cap a la figura de Companys com a president de la Generalitat. Els republicans ho faran a través d'una proposició no de llei al Congrés que pretén que el govern espanyol faci aquest "gest de compensació". "Fer un acte de desgreuge polític cap al president de la Generalitat és fer-ho respecte a tot Catalunya", ha dit el president d'ERC. El partit havia perseguit aquest gest des de fa temps i, amb les majories actuals a l'Estat, veuen que ara és possible.
Illa demana a l'Estat "garantir la diversitat"
Illa ha comparegut després de l'ofrena a la tomba de Companys amb un missatge cap a l'Estat: "Cal reconèixer i garantir la diversitat, la dels territoris i la de les seves llengües", ha dit. El president de la Generalitat ha admès que hi ha "visions oposades" amb la resta de l'Estat, però ha opinat que es podran resoldre. En aquest sentit, ha considerat que la "immensa majoria" de catalans i espanyols "volen compartir esforços, solidaritat i solucions allunyades de confrontacions estèrils". Sobre Companys, Illa l'ha situat com un "patrimoni de tots" i n'ha valorat la seva "dignitat i serenor" fins als últims moments de vida.
Al seu torn, Collboni ha reivindicat la fita de Companys de "defensar la llibertat de Catalunya fins a l'últim alè" en un moment en què Catalunya i Barcelona no queden al marge de l'onada reaccionària al món. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona ha demanat unitat entre el catalanisme, els demòcrates i els partidaris de la reparació i la memòria històrica. El PSC, tal com ha explicat la seva portaveu Lluïsa Moret, ha inaugurat un monòlit per honorar la memòria dels socialistes assassinats per la repressió franquista.
Junts i la vigència de Companys amb Puigdemont
Per la part de Junts, Jordi Turull ha recordat Companys com la "voluntat permanent de ser poble" i ha lamentat que la repressió no ha acabat. "Ara no són escamots d'afusellament, són escamots amb toga", ha dit el secretari general de Junts, que ha insistit en la vigència de Companys per l'exili de Carles Puigdemont. "Cada gest que ens acosta a la independència és un homenatge cap al president Companys", ha dit Turull, també amb un dard cap a ERC: "Quan nosaltres no entreguem les institucions catalanes a aquells que les volen minoritzades i espanyolitzades, nosaltres també estem homenatjant el president Companys".
Per altra banda, Rull ha denunciat que hi ha diversos partits polítics al Parlament "amb complicitats" amb aquells que van detenir Companys a França i van lliurar-lo a l'Estat, en referència a Vox i Aliança Catalana pels vincles amb l'extrema dreta de països com Àustria o Alemanya. Per aquest motiu, ha recordat que els ideals pels quals va lluitar el president afusellat "continuen dempeus" i ha recordat que la cambra que presideix no té normalitat per l'exili de dos diputats. "Companys representa la dignitat, l'esperança i els millors valors de la humanitat que ens conjurem per seguir defensant", ha conclòs.
Comuns i CUP vinculen Catalunya i Palestina
Els Comuns i la CUP han coincidit a vincular la llibertat de Catalunya i la de Palestina en un dia que, a banda de l'homenatge a Companys, també està marcat per la vaga general. En un altre sentit, els Comuns han reivindicat que el govern espanyol actual hagi anul·lat el judici contra el president afusellat i han reclamat "continuar el seu somni i el seu llegat". "Els seus reptes encara els continuem lluitant avui, amb una República catalana que sigui socialment justa", ha sentenciat Candela López, recordant també la necessitat d'un finançament més just.
Per la seva banda, la CUP ha lamentat el creixement del feixisme a Catalunya i ha recordat que l'independentisme continua "perseguit i sense dret a triar la llibertat". Pilar Castillejo, com també havien fet dirigents d'altres partits, ha recordat una de les frases més icòniques de Companys: "Totes les causes justes tenen els seus defensors, però Catalunya només ens té a nosaltres".