25 de març de 2026

L'acte polític de Gabriel Rufián i Irene Montero se celebrarà a la UPF

Publicat el 25 de març de 2026 a les 20:49

Ja se sap on serà el debat polític entre Gabriel Rufián i Irene Montero el pròxim 9 d'abril a Barcelona. El portaveu d'ERC al Congrés ha anunciat aquest dimecres al vespre que l'acte, que estarà moderat per Xavier Domènech, se celebrarà a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Tot just aquest dimecres l'ARA va avançar que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va rebutjar que es fes a les seves instal·lacions. Sota el títol "Què s'ha de fer?", l'acte protagonitzat per Rufián i Montero arribarà un mes després de la primera trobada pública del portaveu d'ERC al Congrés amb un líder de l'esquerra espanyola, aquell cop a Madrid, i amb Emilio Delgado de Més Madrid.

 

Et pot interessar