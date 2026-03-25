Ja se sap on serà el debat polític entre Gabriel Rufián i Irene Montero el pròxim 9 d'abril a Barcelona. El portaveu d'ERC al Congrés ha anunciat aquest dimecres al vespre que l'acte, que estarà moderat per Xavier Domènech, se celebrarà a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Tot just aquest dimecres l'ARA va avançar que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va rebutjar que es fes a les seves instal·lacions. Sota el títol "Què s'ha de fer?", l'acte protagonitzat per Rufián i Montero arribarà un mes després de la primera trobada pública del portaveu d'ERC al Congrés amb un líder de l'esquerra espanyola, aquell cop a Madrid, i amb Emilio Delgado de Més Madrid.\r\n\r\n\r\n\r\n9/04\r\n\r\nBarcelona\r\n\r\nUniversitat Pompeu Fabra pic.twitter.com/vijZTQVHiX\r\n— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 25, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n